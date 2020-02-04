Çocuklara oyuncak almayın, onlarla yolculuk edin

Hangi oyuncağın çocuğunuzu daha zeki yapacağını mı merak ediyorsunuz? Oyuncakları boş verin; çocuğunuza maddi şeyler yerine deneyim edinme ve bağ kurma şansı verme hem ruhları hem de zihinleri için çok daha iyi!

2017 yılında yayınlanan bir çalışma kapsamında, araştırmacılar, 18 ile 93 yaşlar arası 500 kadına şu soruyu sordular: "En çok hangi anlarda sevildiğinizi hissediyorsunuz?" Elde edilen en popüler yanıtların maddi bir şeyler almak ile uzaktan yakından ilgisi yok.

“Çalışmalarımıza göre, insanlar en çok, nazik bir cümle duymak, çocuğuna sarılmak ya da şefkat hissetmek gibi duygusal alışverişlerde sevildiklerini hissediyorlar.” diyor Pennsylvania Üniversitesi'nden Dr. Zita Oravecz.

Psikolog Oliver James bir röportajda şöyle söylüyor: "2 yaşındaki bir çocuğa hediye oyuncak vermeye kalkın; paketi ile daha çok ilgilenecektir.

"Seyahatle olan ilişkileri de benzer; çevrelerindeki harikaları kendi yöntemleri ile keşfetmelerine izin vermeliyiz. Yolculuklar, çocukları daha da zeki hale getirirler" diyor psikolog Dr. Margot Sunderland ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Daha az bilinen bir gerçek var ki o da tatillerin çocukların beyin gelişimine katkıda bulunmaları... Bunun sebebi şu: Ailece tatil yaptığınızda, beynin limbik derinliklerindeki genetik açıdan kökleşmiş iki sistemi çalıştırmış olursunuz – ki bunlar evdeyken kolay bir şekilde ‘kapanabilir’. Bunlar OYUN ve ARAYIŞ sistemleri. Çocuğunuzun ayağını kuma her gömdüğünüzde, onu havuzda gıdıkladığınızda ya da sırtınızda gezintiye çıkardığınızda, beynin OYUN sistemi aktive olur. ARAYIŞ sistemi ise birlikte ormanı, kumsalı ya da bir köyü keşfe çıktığınızda gelişmeye başlar. Dolayısıyla çocuğunuzu tatile çıkardığınızda, hayatı kaliteli yaşamak için kritik olan keşfetme dürtülerini (arayış sistemlerini) ve oyun oynama kapasitelerini desteklemiş olursunuz. Yetişkinlikte ise bu sistemler, örneğin başarılı girişimcilik için elzem olan fikirlerle oynayabilme becerisini beraberinde getirir.”

“Tatiller, herkesin hedeflere ulaşmaya odaklandığı günlük hayatın baskılarından uzaklaştırır bizi. Herkesin rahatlayabileceği ve birlikte oyunlar oynayabileceği zamanlardır” diyor Dr. James. “Bu bireysel odaklı oyuncak ve teknolojilerin olmadığı ortak oyun zamanları, özellikle çocuklar için ama aynı zamanda yetişkinler için de kritik insani deneyimlerdir. Yokluğunda hayat, oldukça boş ve keyiften uzak geçecektir” diye ekliyor: “Çocuklar, dünyayı farklı bir şekilde görürler. Yaşadığınız deneyim ve anılarında kalan detaylar çocuklar için büyüleyicidir. Bu tür detaylar, tatil bittikten çok sonra bile hatıralarında kalacaktır.”

Velhasıl oyuncak almayın, para biriktirin ve uçak bileti alın.

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