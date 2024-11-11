Çiğ pancar salatası 

Narenciye, nar, yeşillik, kişniş ve kabak çekirdeğinin bir arada çok yakıştığı sağlıklı ve leziz çiğ pancar salatasını ister tek başına, dilerseniz mevsim salatalarının üzerine serpiştirebilirsiniz....
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 3 adet orta boy pancar, 500 gr
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- 5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış
- Yarım demet dereotu, incecik doğranmış
- 1 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış
- 1 tatlı kaşığı tane kişniş, havanda dövülmüş
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 kase nar tanesi
- 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
- 1 portakal suyu
- Yarım limon suyu
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
*Pancarların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin ve geniş bir kaba aktarın.
*Diğer tüm malzemeleri ayrı bir kasede karıştırıp rendelenmiş pancarlara ilave ederek harmanlayın. Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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