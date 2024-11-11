Çiğ pancar salatası 

Narenciye, nar, yeşillik, kişniş ve kabak çekirdeğinin bir arada çok yakıştığı sağlıklı ve leziz çiğ pancar salatasını ister tek başına, dilerseniz mevsim salatalarının üzerine serpiştirebilirsiniz....

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

3 adet orta boy pancar, 500 gr

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5 - 6 sap taze soğan, incecik doğranmış

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

1 küçük mor soğan, minik küpler halinde doğranmış

1 tatlı kaşığı tane kişniş, havanda dövülmüş

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 kase nar tanesi

2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği

1 portakal suyu

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

*Pancarların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin ve geniş bir kaba aktarın.

*Diğer tüm malzemeleri ayrı bir kasede karıştırıp rendelenmiş pancarlara ilave ederek harmanlayın. Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...