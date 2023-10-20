Çocuğunuzun özgüvenini artıracak basit bir yöntem

Üç çocuk annesi terapist Jess Vanderwier, kendine güvenen çocuk nasıl yetiştirilir? sorusuna karşılık basit ama etkili bir yöntem öneriyor.

Çocuğunuzun özgüvenini artıracak basit bir yöntem
Anne - Baba
Giriş: 20 Ekim 2023 14:39
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Annem ve babam, oyuncaklarımla benim hakkımda konuşurdu. Şimdi bir terapist olarak bu davranışın ne kadar faydalı olduğunu anlıyorum.


“Onu gördün mü? Çarçabuk giyindi! Bu kıyafet içinde ne kadar da hoş görünüyor!”

“Hey, tavşancık! Onu çok seviyorsun, biliyorum ama onu en çok ben seviyorum!”

“Tatlı kızıma iyi bak ayıcık. Ona benim için kocaman sarıl.”


Çocuğun özgüvenini artıracak bir yöntem

Ben çocukken, anne-babamın benim hakkımda güzel şeyler söylemesine kulak misafiri oldum. Bu basit davranışların kanıtlanmış bir faydası olduğunu şimdi bir terapist olarak biliyorum. Ailemin benim hakkımda olumlu şeyler konuştuğunu duydukça, bunların doğru olduğuna inanmaya başladım.


Çocukların kendileri hakkında iyi şeyler duymasına izin vermek basit ama derin bir kavramdır. Bir yetişkin açısından bile bu kulağa doğru geliyor. Örneğin partneriniz şöyle diyor: "Melisa, seni takdir ediyorum; çok çalışıyorsun."


Bu sizin için elbette ki anlamlıdır ama partnerinizin bunu bir de annesine söylediğini hayal edin: "Melisa’yı gerçekten takdir ediyorum. Ailemiz için çok çalışıyor.”


Aynı şey, çocuklar söz konusu olduğunda da geçerlidir. Geçenlerde kızıma bunun aynısını yaptım. Oyuncak ayısına şöyle dedim: “Doktor onu muayene ederken ne kadar cesur olduğunu duydun mu? Sana anlatayım…” Kendisiyle ilgili söylenen iyi şeyleri duyduğunda yüzünün aydınlandığını ve oturuşunun dikleştiğini gördüm.


Çocuklarımız hakkındaki konuşma şeklimiz, onların kendileri hakkında yaptıkları konuşmaları şekillendirir. Onların iyi olanı duymalarını sağlayın.




Kaynak: Nurturedfirst


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Açık roller Oldukça basit: Siz ebeveynsiniz, o ise çocuk. Onlara yürüyecekleri yolu siz tanıtıyor ve bu yolda giderken yapmaları ve yapmamaları gereken şeyleri siz onlara öğretiyorsunuz. Elbette kurallarınız takip edildiğinde, onay ve takdir sunmalısınız ve tam tersi geçerli olduğunda da tutarlı sonuçlar olmalıdır. Eğer hiçbir sınır koymazsanız, çocuklarınız istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünür ve yapamadıklarında da kendilerini ve sizi üzebilecek davranışlarda bulunabilirler. Tabii ki dikta rejiminden bahsetmiyoruz! Eğer çocuklar sizden ya da gücünüzden korktuğu için sizi dinliyor ya da kurallara uyuyorsa, bu size güvenmemelerine sebep olur ama sevgi vakıf olduğunda size hep güvenip saygı göstereceklerdir. Bu da sizin ve onun mutluluğu için çok önemli olup her zaman işe yarayacaktır.
Açık hedefler Çocuklarınıza iyi bir rehber olmak için en iyi yöntem onlarla istenilen doğrultudaki açık hedefler hakkında konuşmak olacaktır. Görmeye ihtiyacınız olan sonuçlar ve bunların neden kendisi için iyi olacağı hakkında çocuklarınızla proaktif şekilde konuşmalısınız. Zihinsel ve duygusal olarak sonuçları görmelerini sağlayın ve sonrasında bu hedefe varmak için onlara ihtiyaçları olan özgürlüğü verin. Kendileri için net hedefler belirlemelerine yardım edin. Elbette bu yolda hatalar yapabilirler ama bunlar sizin yeniden rolünüze soyunup onları doğruya yönlendirmeniz için de fırsat olacaktır.
Açık beklentiler Açık beklentiler de açık hedefler gibidir ama biraz daha farklı. Açık hedefler, istenilen sonuçlar hakkındayken, açık beklentiler istenilen sonuçları elde etmek için nasıl bir insan olmak gerektiği ile ilgilidir. Değerleri nelerdir? Standartları nelerdir? Kendilerini ne şekilde göstermeye ihtiyaçları vardır? Bu net beklentiler evde kuralların hiyerarşisini de oluşturur.
Amacınızın kendine güvenen bir birey yetiştirmek olduğunu unutmayın. Kendine güvenen insanlar dünyayı farklı şekilde görürler. Her şeyi daha verimli görürler ve yaşamın olumsuzluklarını daha iyi idare edeceklerdir. Açık roller, hedefler ve beklentiler ile evinizde sevgi ve kararlılığa dayanan bir kültür yaratacaksınız.


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