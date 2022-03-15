Cilde iyi gelen smoothie tarifi

Besleyici içeriğiyle cildinizin daha canlı görünmesine yardımcı olabilecek bu smoothie tarifini denemelisiniz.

Cilde iyi gelen smoothie tarifi
Güzellik
15 Mart 2022 Salı

Cildimizin nemini ve esnekliğini koruyabilmesi için dışarıdan yaptığımız bakım kadar, yediğimize içtiğimize dikkat ederek onu içeriden de desteklemek gerekiyor.


Beslenme düzenimizden her halükarda eksik etmememiz gereken bazı vitamin ve mineraller, özellikle cilt sağlığımız için önem teşkil ediyor. Yeterince protein, antioksidan, iyi yağ ve prebiyotik tükettiğimizde, cilt sağlığımızı da desteklemiş oluyoruz.


Dermatolog Dr. Whitney Bowe, paylaştığı smoothie tarifi ile cildimizin sağlığını ve güzelliğini destekleyebileceğimizi açıklıyor:


Cilt dostu smoothie tarifi

  • Parçalar halinde dondurulmuş 1 küçük muz

  • ½ su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini

  • 1 kase ıspanak

  • 1 yemek kaşığı badem yağı

  • 1 yemek kaşığı ham kakao tozu

  • 1½ su bardağı badem sütü

Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz olana kadar iyice çırpın. Dilerseniz karışıma kolajen takviyesi de ilave edebilirsiniz. Toz halde tüketilebilen kolajen takviyeleri, smoothie’lere karıştırmak için de idealdir. Hidrolize kolajen peptitleri, vücutta doğal kolajenle birlikte, elastin ve fibrillin gibi cildi oluşturan diğer moleküllerin üretimini de desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.


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Karışımdaki diğer malzemelerin de cilde ayrı ayrı faydası bulunuyor:

  • Muzun içeriğindeki prebiyotikler ve lif, bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olarak bağırsak-cilt ekseninde fayda sağlar.

  • Badem yağı, cildi nemlendiren sağlıklı yağlar ve protein içerir.

  • Yaban mersini ve ıspanak, bol miktarda C vitamini içerir, bu da antioksidan üretimini destekleyerek cildin kendini yenilemesini sağlar. Çevreden maruz kaldığımız zararlı maddelere ve serbest radikallere karşı antioksidan üretiminin yanı sıra yabanmersini, meyvelerine mor-mavi rengi veren antosiyaninler içerir ve bu da doğal kolajen üretimini destekler. C vitamini de kolajen sentezi için çok önemli bir bileşendir, halihazırda sahip olunan kolajeni stabilize etmeye de yarar.

  • Kakao tozu, serbest radikalleri yatıştırır ve bağırsak mikrobiyomunu dengelediği bilinen biyoaktif besinler olan polifenol içerir.

Referanslar:

Jamie Schneider. "A Holistic Derm's Must-Have Smoothie Recipe To Help Restore Collagen". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/holistic-derms-favorite-smoothie-recipe-for-glowing-skin (13.12.2021)


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