Çikolatalı muzlu acı biberli puding

Acı biberli başlık yazdığıma şaşırmayın, çikolata ile o kadar uyumlu ki, acı biberin damakta derinden gelen tadıyla şahane bir lezzet oluyor...
Servis: 4 - 5 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Malzemeler:
- 6 adet olgun yerli muz, 700 gr
- 200 gr bitter çikolata
- 100 ml süt
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- Yarım çay kaşığı acı toz biber
Yapılışı:
*Çikolata ve sütü küçük bir cam kaba alın, benmari usulü çikolata eriyip homojen kıvama gelene kadar karıştırın.
*Muzların kabuklarını soyup çatal veya patates ezicisiyle iyice ezin. Çikolatalı karışım, vanilya özütü ve acı toz kırmızı biberi ezilmiş muzlara ekleyip karıştırın.
*Pudingi kaselere pay edip buzdolabında 3 - 4 saat veya bir gece bekletin. Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.
Kısa bir not;
*Acı toz biber eklemeden de gayet lezzetli bir puding oluyor ama acı biberlisini de mutlaka deneyin derim.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları