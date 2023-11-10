Çikolatalı muzlu acı biberli puding

Acı biberli başlık yazdığıma şaşırmayın, çikolata ile o kadar uyumlu ki, acı biberin damakta derinden gelen tadıyla şahane bir lezzet oluyor...

Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Malzemeler:

6 adet olgun yerli muz, 700 gr

200 gr bitter çikolata

100 ml süt

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım çay kaşığı acı toz biber

Yapılışı:

*Çikolata ve sütü küçük bir cam kaba alın, benmari usulü çikolata eriyip homojen kıvama gelene kadar karıştırın.

*Muzların kabuklarını soyup çatal veya patates ezicisiyle iyice ezin. Çikolatalı karışım, vanilya özütü ve acı toz kırmızı biberi ezilmiş muzlara ekleyip karıştırın.

*Pudingi kaselere pay edip buzdolabında 3 - 4 saat veya bir gece bekletin. Üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyin.

Kısa bir not;

*Acı toz biber eklemeden de gayet lezzetli bir puding oluyor ama acı biberlisini de mutlaka deneyin derim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...