Çikolatalı minik çam ağacı muffinler

Müjgan Yurtseven'den yeni yıla özel nefis çikolatalı minik çam ağacı muffin tarifi...

Minik çam ağacı konseptli bol çikolatalı leziz muffinleri yeni yıla girerken çocuklar ve büyümeyen çocuklar için yapabilirsiniz.





Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 + 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

100 gr tereyağı, oda ısısında

100 gr pudra şekeri

2 büyük boy yumurta

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

150 gr un

25 gr kakao

5 gr karbonat

Çikolatalı ganaj için malzemeler:

300 gr bitter çikolata

300 ml krema





Üzerlerine;

Süs şekerleri

Yapılışı:

*Öncelikle tüm malzemeleri yarım saat önceden oda ısısına çıkartın.

*12 li muffin tepsisine kağıt kalıpları yerleştirin.

*Tereyağı ve pudra şekerini derin kaba alarak mikser ile kremamsı hale gelene kadar çırpın. Vanilya özütünü ve yumurtaları birer birer ilave ederek 3-4 dakika daha çırpın.

*Un, kakao ve karbonatı harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma ekleyin, homojen kıvama gelene kadar 2-3 dakika daha mikserin düşük deviri ile çırpın. Muffin hamurunu kalıplara eşit oranda olacak gibi pay edin.

*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Soğumaları için kalıplardan çıkartın.

Bu arada ganaj için;

*Çikolatayı benmari usulü eritin, çikolata tamamen eriyince kremayı ekleyip homojen kıvam alana kadar spatula ile karıştırın (fotoğraftaki gibi). Ganajın üzerini streç film ile kaplayarak kıvam alıp hafif sertleşmesi için 15 dakika kadar kenarda bekletin, sıkma poşetinin ucuna yıldız uç takarak ganajı doldurun.

*Ganajı muffinlerin üzerine tepede sivri olacak gibi alttan üste doğru sıkarak şekillendirin, üzerlerine süs şekerleri serpin.

Yeni yıla sağlıkla, sevdiklerinizle mutluluk ve huzurla girmeniz dileğiyle afiyetle sevgiyle kalın…

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