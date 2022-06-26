Cevizli milföy tatlısı

Bayram sofralarınız için milföy ile hazırlayabileceğiniz yapılışı pratik leziz cevizli şerbetli tatlı...

Cevizli milföy tatlısı
Yaşam
26 Haziran 2022 23:24 Güncelleme: 26 Haziran 2022 23:24
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Servis: 20 - 22 adet


Hazırlama süresi: 10 dakika


Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

5 - 6 adet kare milföy hamuru

20 - 22 adet yarım ceviziçi


Şerbeti için;

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak toz şeker

1 bardak su

İnce bir dilim limon


Üzerlerine;

File Antep fıstığı


Yapılışı;

*Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz; Toz şeker, su ve limon dilimini küçük bir tencereye alıp orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın.

*Milföy hamurlarını temiz bir tezgaha alın, çok fazla çözülmelerini beklemeden yuvarlak kalıp yardımıyla her bir milföyden dört adet çıkacak gibi kesin, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin, tepsiyi fırından alıp aralara cevizleri serpiştirerek milföyler kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

*Fırından çıkardığınız milföyleri bıçak yardımıyla enlemesine ikiye keserek aralarına cevizleri yerleştirin. Kenarlı bir tepsiye sıralayarak üzerlerine soğuyan şerbeti dökün. Üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyin.


Kısa bir not;

Milföylerin her birini dörde keserek dilerseniz kare olarak da hazırlayabilirsiniz.


Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu bayramlar dileğiyle...





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