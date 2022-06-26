Cevizli milföy tatlısı

Servis: 20 - 22 adet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

5 - 6 adet kare milföy hamuru

20 - 22 adet yarım ceviziçi

Şerbeti için;

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak toz şeker

1 bardak su

İnce bir dilim limon

Üzerlerine;

File Antep fıstığı

Yapılışı;

*Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz; Toz şeker, su ve limon dilimini küçük bir tencereye alıp orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın.

*Milföy hamurlarını temiz bir tezgaha alın, çok fazla çözülmelerini beklemeden yuvarlak kalıp yardımıyla her bir milföyden dört adet çıkacak gibi kesin, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 10 dakika önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin, tepsiyi fırından alıp aralara cevizleri serpiştirerek milföyler kızarana kadar 10 dakika daha pişirin.

*Fırından çıkardığınız milföyleri bıçak yardımıyla enlemesine ikiye keserek aralarına cevizleri yerleştirin. Kenarlı bir tepsiye sıralayarak üzerlerine soğuyan şerbeti dökün. Üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyin.

Kısa bir not;

Milföylerin her birini dörde keserek dilerseniz kare olarak da hazırlayabilirsiniz.

Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz nice mutlu bayramlar dileğiyle...