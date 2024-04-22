Çağla cacığı

Mevsiminde; badem çağlası ile hazırladığım süzme yoğurtlu ve cevizli meze & salata arası nefis lezzet... Çağlanın ekşimsi tadıyla süzme yoğurt ve ceviz o kadar uyumlu oluyor ki, çağla mevsimi kısa olduğundan bulabilirseniz deneyin derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr badem çağlası

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

1,5 su bardağı süzme yoğurt

7 -8 dal dereotu, incecik kıyılmış

5 - 6 tam ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı:

*Çağlaları yıkayıp çekirdeklerinden ayırın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondodan geçirin ve geniş bir kaba aktarın. Üzerine süzme yoğurt, sarımsak, dereotu, elinizle ufaladığınız ceviz içleri ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Çağla cacığını servis tabağına geçirdikten sonra üzerine zeytinyağı akıtın ve toz kırmızı biber serpiştirin.

Kısa bir not:

*Bu tarifte kullandığım çağlaların çekirdekleri sert olduğundan kenarlarından bıçakla keserek ayırdım, elinizdeki çağlaların iç çekirdekleri sertleşmemişse sadece içteki yumuşak çekirdeği çıkartmanız yeterli olacaktır.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...