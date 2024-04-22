Çağla cacığı

Çağlanın tam mevsimiyken Müjgan Yurtseven'den iç ferahlatan oldukça lezzetli bir tarif daha geldi! İşte çağla cacığı tarifi...

Çağla cacığı
Yaşam
Giriş: 22 Nisan 2024 10:14
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Mevsiminde; badem çağlası ile hazırladığım süzme yoğurtlu ve cevizli meze & salata arası nefis lezzet... Çağlanın ekşimsi tadıyla süzme yoğurt ve ceviz o kadar uyumlu oluyor ki, çağla mevsimi kısa olduğundan bulabilirseniz deneyin derim...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 250 gr badem çağlası

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1,5 su bardağı süzme yoğurt

  • 7 -8 dal dereotu, incecik kıyılmış

  • 5 - 6 tam ceviz içi

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber




Yapılışı:

*Çağlaları yıkayıp çekirdeklerinden ayırın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondodan geçirin ve geniş bir kaba aktarın. Üzerine süzme yoğurt, sarımsak, dereotu, elinizle ufaladığınız ceviz içleri ve tuzu ekleyip karıştırın.


*Çağla cacığını servis tabağına geçirdikten sonra üzerine zeytinyağı akıtın ve toz kırmızı biber serpiştirin.


Kısa bir not:

*Bu tarifte kullandığım çağlaların çekirdekleri sert olduğundan kenarlarından bıçakla keserek ayırdım, elinizdeki çağlaların iç çekirdekleri sertleşmemişse sadece içteki yumuşak çekirdeği çıkartmanız yeterli olacaktır.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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