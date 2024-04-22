Çağla cacığı

Mevsiminde; badem çağlası ile hazırladığım süzme yoğurtlu ve cevizli meze & salata arası nefis lezzet... Çağlanın ekşimsi tadıyla süzme yoğurt ve ceviz o kadar uyumlu oluyor ki, çağla mevsimi kısa olduğundan bulabilirseniz deneyin derim...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 250 gr badem çağlası
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 7 -8 dal dereotu, incecik kıyılmış
- 5 - 6 tam ceviz içi
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
*Çağlaları yıkayıp çekirdeklerinden ayırın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondodan geçirin ve geniş bir kaba aktarın. Üzerine süzme yoğurt, sarımsak, dereotu, elinizle ufaladığınız ceviz içleri ve tuzu ekleyip karıştırın.
*Çağla cacığını servis tabağına geçirdikten sonra üzerine zeytinyağı akıtın ve toz kırmızı biber serpiştirin.
Kısa bir not:
*Bu tarifte kullandığım çağlaların çekirdekleri sert olduğundan kenarlarından bıçakla keserek ayırdım, elinizdeki çağlaların iç çekirdekleri sertleşmemişse sadece içteki yumuşak çekirdeği çıkartmanız yeterli olacaktır.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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