Çağımızın hastalığı: İletişim(siz)lik

İletişim hayatımızın en temel parçasıdır. Sürekli değişen dünyada birçok şey yerini sanal aleme, sosyal medyaya ve iletişimsizliğe bıraktı. Artık insanlar yüz yüze konuşmuyor, birbirlerinin beden dilini göremiyorlar bile. Büyük bir kopukluk var. Nedeni ise çığ gibi büyüyen teknoloji, sosyal medya çılgınlığı, sanallık, yapay zeka gibi teknolojik durumlar.

İnsanlar birbirini görüntülü arayıp internet üzerinden konuşuyor. Özellikle pandemiden sonra fazla yaygın bir hale geldi. Uzun buluşmalar, toplaşmalar yerini görüntülü toplantılara bıraktı. İş yerlerinin çoğu evden çalışmaya döndü, onlar da zaten Skype ve ya Zoom üzerinden toplantı yapıyor. Bazen büyük yanlış anlaşılmalar çıkıyor. Whatsapp gibi bir iletişim aracı olduğundan beri sunumlarda oradan yapılıyor.

İnsanlar sürekli bir koşturma halinde oldukları için gelenek ve göreneklerimizde kıymetsizleşiyor. Teknoloji, yapay zeka da sürekli gelişiyor.

Eskiden bayamlarda el öpmeye gidilirdi şimdi internet üzerinden konuşuluyor. Bu da insanlarda büyük bir özgüven kaybına neden oluyor.

Bunun bir ileri seviyesi ise depresyon ve kaygı bozukluğu. Çok fazla internet ve sanallık kişilerin gerçek kişiliklerinden uzaklaşmasını sağlıyor.

Eskiye göre günümüzde psikolojik rahatsızlıklar çok artmış durumda. Çoğu kişi antidepresan kullanarak gününü atlatıyor ve psikolojik destek alıyor. Aynı evin içinde iletişim kuramayan aileler var. Oysaki karşındaki kişi ile yüz yüze konuşmak beden dili kullanmak her şeyden daha önemlidir.

Ben burada daha çok aile içi iletişimsizlikten bahsetmek isterim. Bu ara çevremden de çok duyduğum ihmal edilmiş çocuklar. Ülke şartlarından dolayı ebeveynlerin çoğu bunalımda olduğundan çocukları ile iletişim kuramıyorlar. Maalesef çocuklar anne ve babalarının kaygılarından besleniyorlar. Eğer ergenlik döneminde ise bunun sonucu ileride çıkıyor. ileride kendi evliliklerinde tramvalar yaşıyor. Ruh eşini seçerken anne babası ile kıyaslıyor. Bunun tek nedeni çocukluktan gelen iletişimsizlik

Akıllı cihazlara bağımlılık ise başlı başına bir iletişimsizlik nedeni. Artık çoğu şeyi oturduğumuz yerden halledebiliyoruz. Telefonda konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Büyük paraları bile telefon ve ya online işlemler aracıılığı ile yönetiyoruz. Aslına bakarsanız kolay ama bir o kadar da vahim bir durum. Vahimsizliği iletişim(siz)lik. Kolaylığı ise yorulmadan oturulan yerde yapılması. Gerçeklikten uzaklaşmadan, sosyal medya, internet kullanımını dengede tutmak sağlıklı bir iletişimin aynı zamanda iyi bir ruh sağlığının en önemli adımıdır.