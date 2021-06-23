Buzda çay demlenir mi?

Geleneksel sıcak suda demlenen çayları biliyor, soğuk demleme çayları da duymuş olabilirsiniz. Peki, buzda demlenen çayı duydunuz mu?

Buzda çay demlenir mi?
Sağlık
23 Haziran 2021 Çarşamba

Kōridashi nedir?

Bir Japon geleneksel çay demleme biçimi olan kōridashi (koridaşi)’de çay, ne kaynar suda demlenir ne de sıcak içilir. Hatta su dahi kullanılmaz ve tamamen buzda demlenir. Buzun erimesiyle beraber çay yaprakları aromasını eriyen suya verir. Sıcak suyun aksine buzda demlenmiş olması çay yapraklarının acı tadını bastırıp tatlı yanını vurgulayarak "umami" adı verilen 5. tada ulaşılmasını sağlar.


Çay buzda nasıl demlenir?

Bir kâseye buz küplerini koyun. Üzerine klasik demleme yöntemlerinde kullanacağınızdan daha fazla çay yaprağı koyun. Burada, buzun çayın üzerinde ağırlık yaratarak dengesiz demlenmesini önlemek için buz ve çayın sıralaması önemlidir.


Bu demleme şekli tadını beğendiğiniz çayları yazın ferah bir şekilde içmek için güzel bir yöntem olmakla birlikte, tazeliğini kaybetmiş çayların acımış tadını es geçerek hoş tadına ulaşmanız için de harika bir yöntemdir.


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Referanslar:

Anna. "Ice Brew Tea – Kōridashi". Şuradan alındı: https://gjtea.org/koridashi/ (17.08.2020).

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