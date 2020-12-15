15 Aralık, Uluslararası Çay Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de ise siyah çay, sofraların ve günlük yaşamın vazgeçilmez lezzeti olarak yılın her günü en sevilen içecek olarak öne çıkıyor. Çay demleme işlemi, özel bir ilgiyi hak ediyor. Lezzetli ve güzel kokulu çay nasıl demlenir? Ölçüler nasıldır? Çay demlemenin püf noktaları nelerdir? Çay demleme süresi ne olmalıdır? İşte çay demlemekle ilgili sık sorulan sorular ve cevapları...

Demliğe kaç kaşık çay atılır?

Ne kadar suya ne kadar çay eklenmesi gerektiği birçok kişi için merak konusudur. “Kaç kaşık suya kaç kaşık çay atılması gerekir?” diye soranlar için önerilen ölçü, kişi başına 1 çay bardağı suya karşılık 1 tepeleme çay kaşığı çaydır. Bu ölçü, “Her bir bardak çay için 1 tatlı kaşığı çay” şeklinde de özetlenebilir. Demlik için kullanacağınız ölçü bu şekilde olurken, demliğin altındaki su miktarının bol olması gerektiğinden dolayı ikinci bir demlik veya ısıtıcıda sıcak su bulundurmanız, çay demlemeden önce yapacağınız hazırlıklar için pratik bir yöntem olur.

Çay demlerken en uygun su sıcaklığı nedir?

Birçok kişi çayı kaynar su ile demlemeye alışkındır ancak suyu kaynadıktan sonra bir süre dinlendirmek, çay demlemenin püf noktalarından biridir. Çay demlerken yapılan hatalardan biri, kaynar suyu doğruca çayın üzerine koymaktır. Su kaynadıktan sonra bir süre beklemeniz, çayın lezzetini bozmadan çay demlemenizi sağlar. Çay demlerken ideal su sıcaklığı 90-95 derecedir. Buna yakın bir sıcaklığı yakalamak için eğer vaktiniz varsa, kaynamış suyu biraz bekletmeniz önerilir. Aceleniz varsa, suyun fokurdamasının bitmesini beklemek yeterli olur.

Eğer çaydanlığa koyduğunuz suyu önceden kettle’da ısıttıysanız, yüksek hızla ısınmış suyun bir süre dinlenmesi gerekir. Suyu çaydanlıkta ısıtıyorsanız, kaynama noktasına gelip ardından altını kapatmanız veya kısmanız daha doğru olur. Kaynamış su kullanmazsanız, çayınızı demlerken köpük oluşmasına sebep olabilirsiniz.

Çaydanlığı ocağa koyup suyu ısıtırken, içi boş olan demliği de üzerine koymanız demliğin önceden ısınmasını sağlar. Bu da demleme yaparken ideal sıcaklığı korumanızı sağlar.

Çay demleme süresi ne olmalıdır?

Çayın lezzetli olması ve tadının acılaşmadan lezzetini koruyabilmesi için demleme süresinin 20 dakikayı geçmemesine dikkat edin. 15-20 dakikalık bir deneme süresinden sonra çayınız içmeye hazır olur. Demliğe su koyduktan sonra çaydanlığın altını kısın. Çaydanlığın altına su eklemeniz gerekiyorsa, bu suyun tercihen başka bir çaydanlıkta veya kettleda ısınmış olmasına dikkat edin. Başka bir deyişle, demliğin altındaki suyun ısısının bir anda düşmemesi, fazla harlı da olmaması, sabit bir ısıda kalması önemlidir.

Çay demlerken yıkanır mı?

Çayın yıkanması konusunda fikir ayrılıkları bulunsa da çay yapraklarının üzerinde biriken tozun giderilmesi, çayın demlenirken daha berrak görünmesi için yıkanması önerilir. Bu açıdan çayı önceden yıkamak, özellikle de açıkta satılan çay almanız durumunda tercih edilebilir. Paketli siyah çaylar için çoğu üretici bu yöntemi önermiyor. Yıkamayı tercih ederseniz, demliğe koyduktan sonra üzerine biraz soğuk su ekleyip çalkalayın ve demlikten süzdürün. Sürdüğünüz zaman çıkan su berrak hale gelene kadar birkaç kere tekrar edin.

Güzel kokulu çay nasıl demlenir?

Çayın lezzetli ve hoş kokulu olması için içme suyu kullanmalısınız. Musluk suları kireçli olabileceği gibi çayın aromasını bastırabilir. Metal demlik kullanmakla porselen demlik veya cam demlik kullanmak arasındaki lezzet farkını iyi çay demlemeyi bilenler tanırlar. Porselen demlik, çayın tadını olduğu gibi almanızı sağlar. Bu bakımdan, güzel kokulu çay demlemenin sırlarından biri de porselen demlik kullanmaktır.

Çay demlemenin diğer püf noktaları

Çayı demlemek için üzerine su dökerken yüksek mesafeden dökün. Bu sayede, suyun demlik içinde hava almasını sağlarsınız. Demliğe çayı koyduktan sonra, çay taneciklerinin suyun dibine çökmesi için karıştırın. Çayınız demlendikten sonra ortalama yarım saatlik bir süre boyunca en ideal lezzet ve tazeliğinde olacaktır. Çayı 30 dakika içinde tüketmeniz idealdir.

Çay nerede saklanmalıdır?

Çayın saklama koşulları da lezzetli bir çay için önemlidir. Çayı kuru, doğrudan güneş ışığı almayan, hava geçirmeyen bir kapta saklamak, nemlenmesini önlemek ve tadı ile kokusunu korumak açısından önemlidir.

Siyah çayın içine eklenebilecek aroma vericiler

Bergamot, çay tiryakilerinin sevdiği aromalardan biridir. Ne kadar bergamot eklenmelidir sorusunun cevabı, kendi damak zevkinize göre değişir. Karanfil, vanilya, limon, tarçın veya kakule de siyah çayın içine eklenmesi tercih edilen aromalardır. Ancak siyah çay tiryakilerinin çaya bergamot dışında bir tat katmayı fazla tercih etmediğini de söylemek gerek.

Görsel: Turkishtravelblog.com