Buse Savaşkan, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı. Huelva kentindeki Iberoamericano Stadı'nda yapılan yarışmada gerçekleştirdiği 1,90 metrelik atlayışıyla Buse Savaşkan birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda “Tebrikler Buse Savaşkan… 30 Nisan 2024 tarihinde İspanya’nin Huelva kentinde gerçekleşen Meeting İberoamerikano şampiyonasında Yüksek Atlama branşında piste çıkan Milli atletimiz Buse Savaşkan 1.90 atlayarak 1’inci oldu” ifadeleri kullanıldı.

Buse Savaşkan kimdir?

Buse Savaşkan, 24 Şubat 1999 yılında Kıbrıs'ta doğdu. Buse Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde etti. Ayrıca İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı. Ertesi yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı. Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.

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