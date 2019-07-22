Bu sezon bunları asla giymeyin!

Sokaklarda daha trend görünmek istiyorsanız bunları giymemeniz gerekiyor.

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Bu sezon bunları asla giymeyin!
Ezgi Ece Aşkıngil

Moda her geçen gün değişen, kendini yenileyen bir şey. Bu nedenle bazen moda diye alınan kıyafetler, aksesuarlar kısa bir sürede demode olabiliyor ya da çok sık karşılaşıldığından gözden düşüyor. Kendinizi nasıl beğeniyorsanız öyle giyinmeniz çok önemli ama yine de artık nelerin demode olduğunu ya da giyiminizde kötü bir görünüm yarattığın merak ediyorsanız bu yazımıza bir göz atmanızı öneririz.

 

Beyaz taytlar

Tayt son derece hayat kurtarıcı parçalar günlük hayatta. Hele günümüzde artık her rengi mevcut. Ama beyaz taytlar vücudunuzdaki kusurları olduğu gibi ortaya çıkarıyor. Tayt giyecekseniz siyah ya da desenli olanları hatta farklı dokularda olanları tercih edebilirsiniz. Tercih etmemeniz gereken tek şey beyaz taytlar. Aynı şey neon parlak taylar için de geçerli. Özellikle armut tipi bir vücuda sahipseniz bu taytlar dikkati direkt kalçalara çekiyor bu da kalçalarınızın olduğundan daha geniş görünmesine neden oluyor.

 

Şeffaf sütyen askıları

Bir dönemin hayat kurtarıcısı olarak görülen şeffaf sütyen askıları aslında pek de hoş görünmüyor. Eğer askılarınızın görünmesini istemiyorsanız askısız sütyenler kullanmanızı tavsiye ederiz. O da mümkün değilse sütyenin kendi askılarını kullanın. Şeffaf askılar hem kötü bir görüntü yaratıyor hem de zamanla ten ile temasından, sıcaktan ve terden kaynaklı kirleniyor ve daha kötü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

 

Yüksek gladyatör sandaletler

Ayakkabı seçerken bacak yapınız, boyunuz ve rahatlık çok önemlidir. Eğer görece kalın bilekleriniz varsa yüksek gladyatör sandaletler ne rahat etmenizi ne de şık görünmenizi sağlar. Yazın çok uzun gladyatör sandaletler giymek mevsimsel olarak da bir tezatmış gibi görünüyor. Bu nedenle kısa sandaletler tercih etmenizi öneririz.

 

Diz üstü uzun çizmeler

Geçtiğimiz kış çokça kullanılmış olan uzun süet lastikli çizmelere geldi sıra. Ne yazık ki bu çizmeler yakışana çok yakışıyor yakışmayana ise hiç yakışmıyor. Özellikle kısa boylu ve geniş bacaklara sahipseniz ortaya hiç de şık olmayan bir görüntü çıkıyor. Uzun çizmeler ve etek boyu arası da kısa olduğu için bacak boyunuzu kesiyor.

 

DAHA ŞIK GÖRÜNMEK İÇİN GİYMENİZ GEREKEN 6 MODA PARÇASI

 

En şık burç hangisi?
+12
Koç Koç kadınının hep harika bir moda zevki olmuştur ve görünüşü de kesinlikle orijinal ve benzersizdir. Koyu renkleri ve keskin değişimleri tarzında barındırmayı sever. Her zaman kendi tarzını yaratmıştır, günlük kıyafetlerden seksi bir kıyafete rahatlıkla dönebilir ve her tür tarzı rahatlıkla taşıyabilir. Kırmızı, yeşil, beyaz, siyah gibi renkler onun renkleridir. Aksesuar seçimlerindeki kontrast renkler onun bu işe ne kadar profesyonelce yaklaştığının bir göstergesidir.

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