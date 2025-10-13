Sonabaharda dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar....

Evde büyük gardırop değişimini yaptınız mı? Bazanın altından kışlık kazakları ve pantolonları çıkarıp, yazlık elbiseleri ve ketenleri ise kaldırdınız mı? Eğer siz de sonbahar gardırobunuzu gözden geçirme sürecindeyseniz, yalnız değilsiniz. Tam da bunun için size uygun ipuçlarını, aşağıda bulabilirsiniz.

Sonabaharda dolabınızda mutlaka olması gereken parçalar....
Moda
Giriş: 13 Ekim 2025 13:59
Sonbahar stilinizde ihtiyaç duyduğunuz eksikleri tamamlamak için aşağıdaki seçkiden ilham alabilirsiniz. Bunu bir alışveriş listesi değil, bir ilham kaynağı olarak görün; bütçeniz için öncelikle kendi dolabınıza bakmayı, ardından gerçekten ihtiyacınız olan birkaç parçayı almanızı öneriyoruz. Bu sezon genellikle siyah ve kahverengi tonları tercih ediliyor ancak bordo da oldukça revaçta; dolayısıyla biraz renk denemekten çekinmeyin!


1- Yün kazak

Bu yıl yaptığınız en iyi yatırımdan biri bu olabilir. İyi bir yün kazak, iyi baktığınız sürece, yıllarca dayanmalı. Elbise ve topuklularla şık bir şekilde kombinlenebilir ama aynı zamanda markete giderken eşofmanla da giyilebilir. Bu sezonun favori yün kazakları, kahverengi ve lacivert gibi sıcak tonlarda ya da çizgili ve baklava desenli modellerde karşımıza çıkıyor.


2- Zamansız kot pantolon

Eğer hâlâ size en uygun mavi kotu -kullanışlı, rahat ve vücudunuza yakışan- bulamadıysanız, bu yazı size bir hatırlatma olsun. Alacağınız bir jean gardırobunuzdaki en iyi kurtarıcınız olacaktır. Jean trendleri süreç içerisinde değişse de kot pantolon alırken en önemli şey rahatlık; çünkü dürüst olalım, iyi hissettirmeyen bir kotu giymeyi tercih etmiyoruz.


3- Ekose blazer ceket

Gerçekten kesimi iyi bir blazer, sonbahar gardırobunuzun yapı taşlarından biri olabilir. Tişört ve kotla kombinleyip şık bir görünüm yaratmak, havalar sıcakken hafif ceket gibi giymek ya da soğuk günlerde kabanın altına ekstra katman olarak eklemek için mükemmel. Bu sezon “grandpa blazer” denilen, özellikle küçük kareli (gingham) desenli modeller çok moda.


4- İpek etek

Zahmetsiz şıklık sunan etekleri çok seviyoruz; üstelik sadece yaz için değil. Sonbahar tonlarında, dökümlü, uzun ipek etekler; dışarıdayken şık görünmek için harika, özellikle bir ceket veya blazer ile. hem de bir o kadar rahat. Eteğin kenarındaki dantel detayları, oversize bir ceketle mükemmel bir tezat oluşturan zarif bir dokunuş katıyor.


5- Oversize uzun kollu tişört

Oversize uzun kollu tişörtlerin sadece evde ya da pijama niyetine giyilmesine gerek yok. Günümüzde blazer ya da kazak altına katman olarak harika duran uzun kollu tişörtler bulmak çok kolay. Bu sezon gardırobunuzda birkaç uzun kollu, çizgili rugby tişört bulundurabilirsiniz; özellikle lacivert ve krem tonlarındaki modelleri çok seveceksiniz.


6- Gömlek

Gömlek, sonbahar için olmazsa olmaz bir parça. Ofis kombini ya da daha şık görünümler için de harika bir seçenektir.


7- Terzi işi pantolon

Bir çift iyi dikilmiş pantolon, gardırobunuzda her zaman yerini korur. Özellikle sonbahar için yün kumaşlı bir model favori parçanız olabilir; hem çok şık ortamlarda giyilebilir hem de kazaklar ve tişörtlerle kombinlendiğinde gündelik işlerde de kullanılabilir.


8- Hayvan deseni

Sonbahar, hayvan desenlerini denemek için mükemmel bir mevsim. Bunu en zarif şekilde yapmanın yoluysa çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarla küçük dokunuşlar eklemektir. Bu sezon özellikle inek derisi desenli parçalar çok revaçta.


9- Trençkot

Trençkot, yıllarca giyeceğimiz zamansız bir klasik. Şu sıralar kısa kesim trençkotlara özellikle bayılabilirsiniz; her yerde karşımıza çıkıyorlar ve “şık ama cool” havasını çok seveceğinizi düşünüyoruz.


10- Loafer ayakkabılar

Loaferlar zamansız bir klasik olsa da bu sonbaharda hem eski hem de yeni bazı modeller popülerliğini iyice artırdı. Özellikle deri veya süet kumaştan yapılmış loafer modelleri hem rahat hem de tam anlamıyla iyi bir tarzın simgesi.


11- Diz boyu çizmeler

Çizmeler, sonbahar gardırobunuzun vazgeçilmezlerinden olmaya devam edecek. Özellikle topuğu az, siyah diz hizası çizmeleri çok sevebilirsiniz.


Sonbahar çanta trendleri

Çantalar, yeni bir mevsime dahil edilebilecek en kolay trend aksesuardır. Bu sezon özellikle işlevselliği ile ön plana çıkan çantaların tüm kombininizi gerçekten de tamamladığını fark edeceksiniz. Gardırobunuzu yeniliyor veya sadece kendinizi ödüllendiriyorsanız, bu sonbahar çantalarına bir göz atın!

7
Süet Süet, bakımı biraz özen gerektirse de zamanla daha da güzelleşen bir dokudur. Bu sezonun en şık çanta trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yumuşak dokusu sayesinde her kombine anında sıcak ve sonbahara uygun bir hava katıyor.
Zımbalı detaylar Zımbalı aksesuarlar ilk bakışta iddialı görünebilir ancak doğru kullanıldığında her stile güçlü ama zarif bir dokunuş ekler. Minimal bir çivili çanta sade bir görünümü bile anında dönüştürebilir. Tarzınıza cesur bir hava katmak istiyorsanız, bu trend tam size göre.
Çikolata kahverengi Derin ve zengin tonuyla çikolata kahverengi, her sonbahar görünümüne sıcaklık ve zarafet katar. Bu klasik renk, sezonun tüm dokularıyla kusursuz bir uyum içindedir.
Dokuma detaylı deri çanta Dokuma çantalar modanın klasiklerinden biri ve bu sezon yeniden sahnede! Askılı veya büyük tote modellerde karşımıza çıkan bu zamansız tasarım, doğal dokusuyla her stile sıcaklık katıyor.
Slouchy (bol formlu) çantalar Sonbaharın en sevilen stillerinden biri olan slouchy çantalar, rahat ama şık duruşuyla her kombine uyum sağlıyor. Hilal şeklindeki ya da bol kesimli bu modeller, günlük tarzı zahmetsizce sofistike hale getiriyor. Gardırobunuzun kurtarıcı parçası olmaya adaylar.
Bucket çantalar Bucket çantalar bu sezon yeniden sahnede! Yapısal tasarımıyla hem işlevsel hem de şık olan bu model, tüm temel eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz ideal boyutta.
Çanta süsleri ve zincirler Evet, bu sezon çantalar bile aksesuar takıyor! Anahtarlıklar, zincirler ve temalı süslerle çantanıza kişilik katmanın tam zamanı. İster sade bir detayla minimal bir görünüm yaratın, ister eğlenceli bir takıyla farkınızı ortaya koyun — bu trendle oynaması çok keyifli. Referanslar Gianna Aldana, Jessica Welsh. "These Are the Bag Trends Worth Bringing Into Your Collection This Fall". Şuradan alındı: https://theeverymom.com/fall-bag-trends/ (03.10.2025).




