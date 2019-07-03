Botoks terlemeyi önler mi?

Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, botoks ile terlemeyi önleme hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

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Aşırı terlemeye çözüm: Botoks

Koltuk altlarınız terlediğinde ne yaparsanız yapın çözüm bulamıyorsanız, elleriniz sürekli terlediği için insanlarla tokalaşmaktan çekiniyorsanız, baş bölgeniz ya da ayaklarınız sürekli terliyor, koku sorunu yaşıyorsanız, yalnız sıcak ortamlarda değil; gün içinde de devamlı olarak terlediğinizi düşünüyorsanız, bu durum aşırı terleme hastalığınız olduğu anlamına gelir. Koltuk altı, baş bölgesi, ayak ve elde görülen aşırı terlemenin bir sağlık sorunu oluğunu ve tedavi edilebildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekontrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya,aşırı terleme yani Hiperhidroz hastalığı ile ilgili yapılan tedavi yöntemlerini ve önerilerini paylaştı.

 

Aşırı terleme kadın, erkek herkesin yaygın olarak karşılaştığı bir problemdir. Aşırı terleme hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna yol açabiliyor. Kişi, sosyal hayattan uzaklaşıyor, karşı cinsle iletişimden kaçınıyor. Hatta iş hayatında sıkıntılar yaşıyor. Yoğun koltuk altı terlemeleri, kıyafette renk değişimi, ter kokusu, tokalaşmak istemeyecek kadar el içi terlemeleri, ayak terlemeleri ve dolayısıyla ortaya çıkan ayakta koku problemi, kalabalıkta ayakkabı çıkaramama durumu, yoğun baş bölgesi terlemeleri, en sık belirtilen şikâyetler. Bu nedenlerle günümüzde artık basit bir sorun olarak kabul edilmesi mümkün olmayan Hiperhidroz Aşırı Terleme, sosyal ve psikolojik boyutları da olan, bölgedeki ter bezlerinin diğer ter bezlerine oranla daha fazla ter üretiyor olma durumunun yaşandığı, ancak çok kolay bir şekilde tedavi edilebilen dermatolojik bir hastalıktır.

 

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, kişilerin sosyal hayata hemen karışması için en hızlı ve en etkili çözümün botoks olduğunu belirterek uygulamayı şu şekilde anlatıyor: “Aşırı terleme için en doğru çözüm olan botoksu, baş bölgesine 10 dakika, koltuk altlarına 15 dakika, eller ve ayaklara 15'er dakikada uyguluyoruz. Uygulanan bölgede herhangi bir kızarma, morarma, ağrı da olmadığı için kişi sosyal hayatına hemen kaldığı yerden devam edebiliyor. Uygulanan botoksun faydası, bir hafta ile 10 gün süre içerisinde kendini gösteriyor.”

 

  • Kısa süreli bir uygulamadır.
  • Maksimum 10 gün sonra faydası görülüyor.
  • Morarma, kızarma, yara izi olmadığı için hayata anında kaldığı yerden devam edilebilir.
  • 8 ay ile 1 sene arasında kalıcılık gösteriyor, sonrasında tekrarlamak gerekir.
  • Her mevsim, her zaman yaptırılabilir.
  • Hiçbir yan etkisi olmaz.
  • 18 yaşını doldurmuş kadın, erkek herkes için uygun bir yöntemdir.

 

AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?

 

Bir diğer çözüm “kürataj yöntemi”

Aşırı terleme için cerrahi bir çözümün de olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Küretaj denilen bir yöntemle koltuk altlarında yer alan ter bezlerini temizleyebiliyoruz. Genel anestezi ile koltuk altına yaptığımız küçük bir kesi ile ter bezlerini alıyoruz. Ancak hepsinin tamamen temizlenememesi gibi durumlar olabiliyor. Koltuk altına cerrahi bir müdahalede koltuk altındaki yoğun lenfatik sistem çok çabuk etkilenebiliyor ve bu da aşırı ödeme sebep oluyor. Şişlik ve morluk olabiliyor. Ayrıca cerrahi müdahalenin ertesi ağrılı da bir süreç olduğu için kişi sosyal hayata hemen karışamıyor. Hasta, bir ya da üç gün sonra sosyal hayatına geri dönebiliyor. Bu sebeplerden dolayı hastalarımıza çok daha kolay ve hızlı bir yöntem olan botoksu öneriyoruz” dedi.

 

Terlemeyi kesmenin yan etkileri var mı?

Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Aşırı terleme tedavisinde uygulanan botoks enjeksiyonlarının herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak elde ve ayakta sinirler çok yüzeydedir, yanlış yapılan uygulamalarda sinir hasarları olabilir. Bu ortadan kaldırılabilir bir sorundur ama yine de istenen bir durum olmadığı için, doğru doktor seçimi, bilinen güvenilen kliniklerde bu uygulamaların yapılması önemlidir. Koltuk altı, baş bölgesi, el ve ayak bölgesine yapılan Botoks uygulaması, o bölgelerdeki terlemenin yok edilmesi, herhangi bir sağlık sorununa neden olmamaktadır. Ayrıca, bir bölgedeki terlemenin botoks ile yok edilmesi, başka bir bölgede terleme artışına sebep olmaz. Yani koltuk altınıza botoks yapılınca el ya da ayaklarınızda terlemede artış olmaz” diyor.

 

AŞIRI TERLEME NEDEN OLUR?

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