Blueberryli minik cheesecake nasıl yapılır?

Tadı damağınızda kalacak bir tarif: Blueberryli minik cheesecake tarifi...

Blueberryli minik cheesecake nasıl yapılır?
Yaşam
15 Mayıs 2020 Cuma

Tek kişilik porsiyonlar halinde muffin kalıplarında pişirebileceğiniz yapılışı kolay ve leziz peynirli kekler…


Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika


Malzemeler:

  • 150 gr tahıllı bisküvi
  • 20 gr fındık içi
  • 50 gr tereyağı, eritilmiş
  • 1 yemek kaşığı esmer şeker
  • 400 gr labne peynir
  • 100 ml krema
  • 125 gr toz şeker
  • 3 yumurta
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 portakal kabuğu, rendelenmiş
  • 200 gr blueberry
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 12'li muffin kalıbı
  • 12 adet kağıt muffin kalıbı




Blueberryli minik cheesecake yapılışı:

Yumurta ve peyniri yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Muffin kalıplarına kağıt kalıpları yerleştirip hazırda bekletin. Bisküvi ve fındıkları un haline gelene kadar rondodan geçirin, eritilmiş tereyağı ve esmer şekeri ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına eşit oranda pay edip küçük bir bardağın tabanıyla iyice bastırarak sıkıştırın. Tereyağının donması için tepsiyi buzdolabına kaldırın. Peynirleri ve toz şekeri derin bir kaba alarak homojen kıvama gelene kadar çırpın. Vanilya özütü, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtaları eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Akışkan kıvamda elde ettiğiniz peynirli karışımı bisküvi karışımlarının üzerlerine pay edin, akıtırken oluşan baloncukları çıkartmak için tepsiyi hafifçe tezgaha vurun. Her bir kalıba 5 er adet blueberry yerleştirip 10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyunca buzdolabına alıp en az 3-4 saat bekletin. Servis esnasında üzerlerine kalan blueberryleri yerleştirin ve pudra şekeri serperek süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…




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