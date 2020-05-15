Blueberryli minik cheesecake nasıl yapılır?

Tek kişilik porsiyonlar halinde muffin kalıplarında pişirebileceğiniz yapılışı kolay ve leziz peynirli kekler…

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Malzemeler:

150 gr tahıllı bisküvi

20 gr fındık içi

50 gr tereyağı, eritilmiş

1 yemek kaşığı esmer şeker

400 gr labne peynir

100 ml krema

125 gr toz şeker

3 yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

200 gr blueberry

1 yemek kaşığı pudra şekeri

12'li muffin kalıbı

12 adet kağıt muffin kalıbı

Blueberryli minik cheesecake yapılışı:

Yumurta ve peyniri yarım saat önceden oda ısısına çıkartın. Muffin kalıplarına kağıt kalıpları yerleştirip hazırda bekletin. Bisküvi ve fındıkları un haline gelene kadar rondodan geçirin, eritilmiş tereyağı ve esmer şekeri ekleyip karıştırın. Muffin kalıplarına eşit oranda pay edip küçük bir bardağın tabanıyla iyice bastırarak sıkıştırın. Tereyağının donması için tepsiyi buzdolabına kaldırın. Peynirleri ve toz şekeri derin bir kaba alarak homojen kıvama gelene kadar çırpın. Vanilya özütü, rendelenmiş portakal kabuğu ve yumurtaları eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Akışkan kıvamda elde ettiğiniz peynirli karışımı bisküvi karışımlarının üzerlerine pay edin, akıtırken oluşan baloncukları çıkartmak için tepsiyi hafifçe tezgaha vurun. Her bir kalıba 5 er adet blueberry yerleştirip 10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyunca buzdolabına alıp en az 3-4 saat bekletin. Servis esnasında üzerlerine kalan blueberryleri yerleştirin ve pudra şekeri serperek süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…