Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne 76 yaşında hayatını kaybetti. Osbourne'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi. Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ailesi, Osbourne'nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı. Osbourne'nun solisti olduğu Black Sabbath, son konserini İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta 5 Temmuz'da vermişti.

"Back To The Beginning" adlı etkinlikte Black Sabbath'ın yanı sıra Metallica, Slayer, Pantera ve Guns N' Roses gibi dünyaca ünlü rock grupları da sahne almıştı. Birmingham'da 1968 yılında Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler ve Bill Ward tarafından kurulan Black Sabbath, geniş kitleler tarafından heavy metal müziğin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Ozzy Osbourne, 20 yıl aradan sonra Black Sabbath ile birlikte sahneye çıkarak 5 Temmuz’da son konserini verdi. Bu tarihi etkinlik, Osbourne’un doğup büyüdüğü Birmingham’ın Aston bölgesindeki Villa Park Stadyumu'nda gerçekleşti. Konser, 40 bin kişilik kalabalığa unutulmaz anlar yaşatırken, milyonlarca kişi de canlı yayınla bu anlara tanıklık etti.

Gecede rock müziğin önemli isimleri de sahnedeydi. Billy Corgan, Steven Tyler, Tom Morello, Ronnie Wood ve Yungblud gibi ünlü müzisyenler Black Sabbath’a eşlik etti. Etkinliğin müzik direktörlüğünü üstlenen Tom Morello’nun açıklamasına göre, konser sayesinde hayır kurumları için toplam 140 milyon sterlinlik bir bağış toplandı. Bu özel geceyi ölümsüzleştirmek adına, Ozzy Osbourne ve Black Sabbath’ın kariyerine ışık tutacak bir konser filminin 2026 yılında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Ozzy Osbourne kimdir?

Ozzy Osbourne, heavy metal müziğin en ikonik figürlerinden biri olarak kabul edilir. Gerçek adı John Michael Osbourne olan sanatçı, 3 Aralık 1948 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelmiştir. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Ozzy, 1969 yılında kurulan Black Sabbath grubunun solisti olarak ün kazanmıştır. Black Sabbath, karanlık sözleri, ağır riffleri ve sıra dışı sahne şovlarıyla heavy metal türünün öncülerinden biri olmuştur.

Ozzy Osbourne, Black Sabbath ile klasikleşen "Paranoid," "Iron Man" ve "War Pigs" gibi şarkılara imza atmıştır. 1979 yılında gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine başlamış ve bu dönemde de büyük başarılar elde etmiştir. "Crazy Train" ve "Mr. Crowley" gibi şarkılar, Ozzy’nin solo kariyerinin en bilinen parçalarıdır.

Sahne şovları, eksantrik kişiliği ve sansasyonel davranışlarıyla sık sık gündeme gelen Ozzy Osbourne, 2000'li yıllarda MTV'de yayınlanan "The Osbournes" adlı reality şov sayesinde dünya çapında geniş bir popülerlik kazanmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli sağlık sorunları ve bağımlılık problemleri yaşayan Ozzy, buna rağmen müziğe olan bağlılığını hiç kaybetmemiştir. "Metal’in Babası" olarak anılan Osbourne, hem Black Sabbath ile hem de solo olarak rock ve metal dünyasına büyük katkılarda bulunmuştur.

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