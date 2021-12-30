Bir yıl daha biterken…

Evet, bir yılın daha sonuna geldik. Kısaca benim gözümden nasıl bir yıl geçtiğini özetleyeceğim. Bu yıl kendi açımdan iyi geçti diyebilirim. Pandemi koşullarında kitaplarımın tanıtımı için olanaklarım dahilinde iyi bir iş çıkarttığımı söyleyebilirim. Yeni yılda en büyük hayalim planlarım uygun olursa yeni bir roman ile karşınızda olabilirim.

Biraz da gündemi değerlendirmek istiyorum. Öncelikle bu yılda yine en büyük sorunumuz COVİD-19 belası yeni varyantların çıkmasıyla maalesef başa çıkılmaz bir belaya dönüşmeye yakın. Tek kurtuluşumuz AŞI AŞI AŞI… Lütfen aşı olalım gerçekten ben yaklaşık 2 senedir evden çıkmıyorum bunun sonucunda bedenimde tahribatlar olmaya başladı. Bunun bir nedeni de evden çıkamamak. Umarım gelecek yıl bu pandemi belasından kurtuluruz.

Gelelim ülkemizdeki gündeme biraz değinmek istiyorum. Ben köşemde çoğunlukla engelli bireylerin sorunlarını yazmak ve çözüm yollarını üretmek. Yılsonunda asgari ücret Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Az veya çok o benim konum değil ancak asgari ücretle beraber alınan kararla damga ve benzeri vergiler kaldırılınca engellilerin erken emeklilik olayı ortadan kalktı. Bir yeri yaparken bir yeri bozmak ülkemizin maalesef bir alışkanlığı oldu. Bu sorunu acilen çözüm bulunmasını rica ediyorum. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın konu hakkında hassasiyete davet ediyorum.

Herkese engelsiz bir yıl temenni ediyorum…