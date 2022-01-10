Biontech aşısının son kullanma tarihi hakkında bilmeniz gerekenler...

Uzun süredir hayatımızı etkileyen COVID-19’a karşı geliştirilen aşı, salgının bitmesi için bir umut olsa da bazı aşıların son kullanma tarihiyle ilgili endişeler de mevcut...

Biontech aşısının son kullanma tarihi hakkında bilmeniz gerekenler...
Sağlık
10 Ocak 2022 Pazartesi

Her tıbbi ürün gibi üretilen aşıların da bir son kullanma tarihi bulunuyor. Bununla birlikte, COVID-19’a karşı üretilen aşıların yeni olması, hakkındaki deney ve araştırmaların devam etmesi sebebiyle ortaya yeni bilgiler çıkıyor ve süreç değişiyor. Bir süredir ülkemizde uygulanan, çoğu kişinin üçüncü hatırlatma dozunu olduğu Pfizer-Biontech aşısında son kullanma tarihinde gidilen değişiklik de bazı endişelere neden oldu.


Biontech aşısının son kullanma tarihi nedir?

Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA COVID - 19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları da yapılmaya devam ediyordu. Yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde üretici firma tarafından tamamlandı ve Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandı. Bu yeni çalışmaların sonuçlarına dayanarak BioNTech aşılarının raf ömrü, üretim tarihinden itibaren dokuz aya çıkarıldı. Yani, soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilen aşılar, üzerindeki son kullanma tarihi geçmiş olsa bile, üretiminden bu yana dokuz ay geçmemiş ise kullanılabilecek.


Son kullanma tarihi geçmiş aşı olmanın etkileri nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, aşıların son kullanma tarihinin üretici firma tarafından uzatıldığını, eksi doksan derecede muhafaza edilen aşıların etiket değiştirme işlemi sırasında soğuk zincirin bozulmaması için etiketlerin değiştirilmediğini belirterek resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada “Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler” ifadesini kullandı.


Referanslar:

“Ülkemizde Son Kullanma Tarihi Geçmiş BioNtech Aşılarının Vatandaşlarımıza Uygulandığına Dair İddia”. Şuradan alındı: https://www.saglik.gov.tr/TR,86895/ulkemizde-son-kullanma-tarihi-gecmis-biontech-asilarinin-vatandaslarimiza-uygulandigina-dair-iddia.html (17.12.2021).

“COVID-19 Vaccine Training: General Overview of Immunization Best Practices for Healthcare Providers”. Şuradan alındı: https://www2.cdc.gov/vaccines/ed/covid19/SHVA/20020.asp (27.10.2021).


Covid aşılarında hatırlatma dozu
Covid aşılarında hatırlatma dozu


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