Covid aşılarında hatırlatma dozu

Hatırlatma amaçlı yapılan 3. doz Covid aşıları, bir süredir FDA ve CDC başta olmak üzere birçok kuruluşun gündemindeydi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile artık 18 yaş üstü kişilerin, son Covid aşılarından en erken 6 ay sonra olmak üzere hatırlatma amaçlı olarak 3. dozu olabileceğini söyledi.

Hatırlatma dozu uygulaması, bir süre önce riskli bireyler için hayata geçirilmişti. Artık herhangi bir risk şartı aranmaksızın herkes, son dozdan 6 ay sonra, istediği türden bir aşı ile hatırlatma dozu olabilecek. TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ise 2 doz Biontech aşılı kişilerde 3. doz olarak Turkovac aşısının etkilerinin araştırılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, aşıların korucuyu etkilerinin 3 ila 6 ay arasında en yüksek düzeye ulaştığının altını çizerek, hatırlatma dozunun önemine vurgu yaptı. 60 yaş üstü bireylerde uygulanmaya başlanan hatırlatma dozu uygulaması artık 2 doz mRNA aşısı olmuş 18 yaş üstü herkesçe, istedikleri aşı türüyle uygulanabilecek.

Turkovac aşısına davet

Turkovac aşısının geliştirilmesi için 3.000 gönüllü aradıklarını söyleyen Bakan Koca, şu anda 2.000 gönüllüye ulaştıklarını, yerli aşı üretimine destek olmak için 2 doz mRNA aşısı olmuş 18 yaş üstü 1.000 bireyi Turkovac çalışmalarında gönüllü olmaya davet etti.

Referans: https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1458492855484358659 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1458492855484358659/photo/1