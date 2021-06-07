“Bilge Ay Cesur Güneş” raflardaki yerini aldı

Her birimiz yaşamda en iyi versiyonumuzla yol almak, attığımız adımlar kadar atamadıklarımızı anlamlandırmak, en önemlisi de dengede ve mutlu olmak istiyoruz. Kişisel Gelişim Uzmanı ve Hindolog Didem Öztabak da kaleme aldığı “Bilge Ay Cesur Güneş” adlı kitabında dengede bir yaşam için yapabileceklerimizi ve Yin-Yang, Karanlık-Aydınlık, Soğuk-Sıcak, Güneş-Ay gibi kavramlardan yola çıkarak Eril ve Dişil Alanların yaşamımızdaki yerini gösteriyor.

Uzun yıllardır sistemini kendi oluşturduğu eğitimler ve atölyeler düzenleyen Didem Öztabak, Eril ve Dişil Enerji Alanlarının yaşamımızın hemen her bölümüne etkilerini kitabında ele alıyor. Tara Kitap etiketiyle yayımlanan kitapta Öztabak, uygulama önerileriyle yaşamda Eril ve Dişil alanları nasıl dengeleyebileceğimizi hem samimi hem de anlaşılır bir dille ortaya koyuyor. Meslekler, Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi, İlişkiler, Frekanslar, Tavırlar ve Mevsimler gibi 18 bölümden oluşan kitabın, “Denge arayışımızda yol gösterici olması niyetiyle bir çalışma kitabı,” olarak yazıldığını belirtiyor Öztabak.

Bilge Ay Cesur Güneş, konunun teorisi kadar pratiğini de ön plana çıkararak hayata bakışımızı, ilişkilerimizi, fiziksel sağlığımızı, ruh, zihin ve beden dengemizi olumlu yöne evirebilecek uygulama önerilerini de kapsayan bir kitap. Didem Öztabak’ın danışanlarının sorduğu sorulara verdiği cevapların yanı sıra, görsellerle detaylı olarak anlatılan yin-yang yoga uygulamaları da okurlar için rehber niteliğinde olacak kitapta ön plana çıkıyor.

Bilge Ay Cesur Güneş’in giriş bölümünde Didem Öztabak, “Bu çalışma kitabı, benim için bir canlıdır. İçeriği, okuyan, pratikleri uygulayan her bir kişiyle birlikte nefes alacak, çalışma kitabının kendisi de bir dönüşüm yaşayacaktır. Zaman içinde dönüşen kişi aynı pratikleri yapsa bile sonuç̧ hep başka olacaktır. Bu ‘canlılık’tır,” sözleriyle kitabın yazılma niyetini ve özünü de ortaya koyuyor.