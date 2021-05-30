Bezelyeli sakız enginar yemeği

Mevsiminde;

Urla'dan çok kıymetli bir dosttan gelen minik enginarlar, cibes otu, arapsaçı, kuşkonmaz ve kale ile çeşitli yemekler hazırladım. İlk tarifimiz sakız enginar ve bezelye ile kolaylıkla yapabileceğiniz sağlıklı ve leziz yemek... Diğerlerini ilerleyen zamanlarda sırayla paylaşırım sizlerle...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

18 - 20 adet minik sakız enginar

2 limonun suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

10 dal taze soğan

1 su bardağı bezelye

1 limon kabuğu, rendelenmiş

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

5 - 6 dal dereotu

Yapılışı:

*Öncelikle geniş bir kaba 3 litre kadar su ve bir limonun suyunu aktarın (ayıkladığımız enginarların kararmamaları için bekletmeden bu suya alıyoruz). Enginarların dıştaki kaba yapraklarını ayıklayıp tepelerinden birer cm gibi keserek bekletmeden limonlu suya aktarın.

*Taze soğanların beyaz bölümlerini kabaca doğrayıp geniş bir pilav tenceresine alın, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek renkleri hafif kızarana kadar soteleyin. Üzerine bezelye, ayıklanmış enginarlar, rendelenmiş limon kabuğu, bir limonun suyu, tuz ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin (tencerenin dibinde yarım su bardağı kadar su kalacak gibi).

*Soğanların yeşil bölümlerini ince doğrayıp pişen enginarların üzerine serpiştirin, 5 dakika daha pişirip ocağı kapatın. Kalan 3 yemek kaşığı zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Dereotu yapraklarıyla süsleyerek ılık veya soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...