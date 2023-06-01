Bezelyeli makarna nasıl yapılır?

Makarnada balkonumda yetiştirdiğim fesleğenleri kullandım :) Sizler de cam önü veya balkonda fesleğen gibi otları kolaylıkla yetiştirebilirsiniz, salatalara veya yemeklere kendi yetiştirdiğim otları kullanmak ayrı bir keyif veriyor bana :)

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 + 15 dakika

Bezelyeli makarna için malzemeler:

1 paket fusuli (burgu) makarna + 4 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

3 diş sarımsak, minik doğranmış

400 gr bezelye, ayıklanmış ölçü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı haşlanan makarnanın suyundan

8 - 9 dal dereotu, doğranmış

8 - 9 dal taze fesleğen

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Bezelyeli makarna yapılışı:

*Makarna için suyu büyükçe bir tencereye alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyin, Paketin üstündeki talimata göre hafif diri kalacak gibi (al dante) pişirin ve delikli kepçe yardımıyla geniş bir kaba aktarıp sıcak kalması için üzerini kapatın (makarna suyunu bezelyeyi pişirirken kullanıyoruz).

*Ayrı bir tencereye zeytinyağı ve kuru soğanı aktarın, orta ateşte 4 - 5 dakika kavurun, sarımsak, bezelye ve makarnanın suyundan bir bardak ekleyerek kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin, bu süre sonunda suyu bitmişse yarım bardak daha makarnanın suyundan ekleyin. Karabiber, tuz, dereotu ve fesleğen yapraklarını ilave ederek blenderden geçirin (püre kıvamında olmalı, gerekirse yarım bardak daha makarna suyu ekleyebilirsiniz).

*Bezelyeli ezmeyi haşlanan makarnaya ilave ederek karıştırın, üzerine parmesan serpiştirin ve fesleğen yapraklarıyla süsleyerek sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar:

*Bu tarifte tam buğday makarna kullandım, dilediğiniz herhangi bir makarna çeşitiyle yapabilirsiniz.

*Bezelyeleri ayıklarken minik olanları ayırdım, çiğ olarak servis esnasında makarnanın üzerine serpiştirdim, makarnaya lezzet kattığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...