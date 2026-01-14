Amerikalılar için yeni Beslenme Rehberi yayınlandı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy, Jr. ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins tarafından duyurulan rehber, 2025-2030 yılları için Amerikalılar için Beslenme Rehberi adıyla “besin piramidi” görselini baştan tanımlıyor. Yeni Kılavuz, Amerikan halkına açık ve mantıklı bir mesaj veriyor: gerçek gıdalar tüketin.

Beslenme piramidi nasıl değişti?

İlk olarak 1974’te İsveç tarafından ortaya konan besin piramidi, 1992 yılında Amerikan Tarım Bakanlığı tarafından sunuldu. 2005’te güncellenen piramid, 2011 yılında sağlıklı tabak modeliyle değiştirildi. Piramid son olarak, “Beslenme Rehberi” kapsamında bu yıl güncellendi. Geleneksel büyük tahıl tabanının yerini protein, sağlıklı yağlar, süt ürünleri ve sebze–meyveler aldı.

Kılavuzda, gerçek yiyecekler “tam, besin değeri yüksek ve doğal olarak bulunan yiyecekler” olarak tanımlanıyor. ABD’de sağlık harcamalarının yaklaşık %90'ı, çoğu beslenme ve yaşam tarzıyla bağlantılı olan kronik hastalıkların tedavisine ayrılıyor. Amerikalı yetişkinlerin %70'inden fazlası aşırı kilolu veya obez ve her 3 gençten yaklaşık 1'i prediyabet hastası.

Bakan Rollins, kılavuzla ilgili olarak "Nihayet, gerçek gıda yetiştiren ve üreten Amerikan çiftçileri, hayvancılıkla uğraşanları ve şirketleri desteklemek için gıda sistemimizi yeniden düzenliyoruz. Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar çözümün ön saflarında yer alıyor ve bu da Amerikan sofralarında daha fazla protein, süt ürünleri, sebze, meyve, sağlıklı yağlar ve tam tahıllar anlamına geliyor." açıklaması yaptı. "Daha iyi sağlık, ilaç dolabınızda değil, tabağınızda başlar." sloganıyla yayınlanan kılavuzun modern beslenme bilimine dayanan önerileri şöyle özetleniyor: Her öğünde proteine öncelik verin. Şeker ilavesi olmayan tam yağlı süt ürünleri tüketin. Gün boyunca sebze ve meyve tüketin, özellikle de bütün haldeki meyve ve sebzeleri tercih edin. Et, deniz ürünleri, yumurta, fındık, tohumlar, zeytin ve avokado gibi bütün gıdalardan sağlıklı yağlar alın. Tam tahıllara odaklanın ve rafine karbonhidratları önemli ölçüde azaltın. Aşırı işlenmiş gıdaları, ilave şekerleri ve yapay katkı maddelerini sınırlayın. Yaş, cinsiyet, beden ölçüsü ve aktivite düzeyine göre kendinize uygun miktarda yiyin. Sıvı alımını desteklemek için su ve şekersiz içecekleri tercih edin. Genel sağlığınızı iyileştirmek için alkol tüketimini sınırlayın. İlginizi çekebilir: Sezgisel beslenme nedir, nasıl yapılır? Referanslar: https://realfood.gov/ https://www.usda.gov/about-usda/news/press-releases/2026/01/07/kennedy-rollins-unveil-historic-reset-us-nutrition-policy-put-real-food-back-center-health https://www.whitehouse.gov/articles/2026/01/what-they-are-saying-trump-administration-puts-real-food-first-in-dietary-guidelines/