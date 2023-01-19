Tayt giyerken yapılan 9 hata

1. Yüksek belli taytları tercih edin

Düşük belli taytlar vücudunuzun bazı bölgelerini istediğinizden daha fazla ön plana çıkarabilir. Bu kötü değil, ancak bundan kaçınmak istiyorsanız, yüksek belli olan taytları seçmelisiniz. Bu tasarım sadece kalçanızın bazı kısımlarını gizlemekle kalmayacak, aynı zamanda daha ince görünmenize yardımcı olur. Özellikle pilates ya da yoga yapıyorsanız daha rahat giymenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra her türlü üst veya bluz ile kombinlenebilmesi büyük bir avantajdır.

2. Gösterişli desenlerden uzak durun

Büyük desenli ve parlak renkli taytlar, kıyafetinizin geri kalanından tüm dikkati çekme eğilimindedir. Sadece bu değil, aynı zamanda bir kural olarak, baskı ne kadar büyük olursa gövdeye o kadar fazla hacim kattığını unutmayın. Bu nedenle, amacınız belinizden birkaç santim kurtulmak ve dikkati vücudunuzun diğer bölgelerinden uzaklaştırmak ise, düz, koyu renkli tayt giymeniz daha iyi olacaktır.

3. Uzun taytları tercih edin

Bazı insanlar kısa tayt giymeyi tercih eder. Bazı tasarımlar oldukça hoş ve rahat olsa da çoğu bacakların şeklini belirginleştirerek gerçekte olduğundan daha kalın görünmelerini sağlar. Bu nedenle tayt alacaksanız daha uzun bir model tercih etmelisiniz. Sadece bacaklarınızı daha ince göstermekle kalmaz, aynı zamanda daha uzun görünmenizi de sağlar. Elbette bu, vücut tipinize ve nasıl görünmek istediğinize bağlıdır.

4. Uyumlu renkleri seçmeyi unutmayın

Genellikle unutulan ve her türlü kıyafet için geçerli olan oldukça bilinen bir ipucunu da tayt giyerken akılda tutmakta fayda var: Cildinize ve saç renginize uyan renkleri seçin. Buna taytınızın rengi de dahildir. Bunları giyerken daha da zarif görünmek için benzer ya da daha koyu bir tonda bir bluz tercih edin.

5. Taytları yalnızca spor giyim olarak düşünmeyin

Pek çok insanın yaptığı büyük bir hata, taytları yalnızca spor bir giysi olarak giymektir, çünkü onları doğru şekilde nasıl kombinleyeceğinizi bildiğiniz sürece, taytların her tür görünümle iyi gittiğini çok az kişi bilir. Favori bir tayt, toplantılardan gayri resmi toplantılara kadar çeşitli durumlarda giyilebilir. Taytlarla ilgili şaşırtıcı olan şey, tam olarak ne kadar çok yönlü ve rahat olduklarıdır. Eski spor ayakkabılarınızı birkaç topuklu ayakkabı ya da bot ile değiştirin, bir ceket giyin. Harika görüneceksiniz.

6. Elbise ya da etek altına tayt giymeyin

2000'li yıllarda etek ya da elbise altına tayt giymek gerçekten bir çılgınlıktı. Bu trend nihayet uzak geçmişin bir parçası gibi göründükten sonra, insanlar bu tarzın biraz aşırı ve kafa karıştırıcı olabileceğini fark ettiler. Eğer tayt giyerken hem rahat hem de zarif görünmek istiyorsanız, bir deri ceket ve birkaç aksesuar kullanarak harika bir görünüm ortaya koyabilirsiniz. Unutmayın, 2000'ler modasından uzak durun.

7. Uzun sweatshirtler iyi seçenek olmayabilir

Çok geniş, uzun sweatshirtler vücudu gizleyerek stili bozabilir. Bu stili değiştirmek için mükemmel bir seçenek var: Göbeği açık bluzler. Yüksek belli taytlar ve kısa sweatshirtlerin kombini çok daha güzel duruyor.

8. Tek renkli setler de her zaman iyi bir seçim değildir

Tek renkli takımlar, kıyafetin daha modern bir versiyonunu arayanlar için iyi bir seçenek olmayabilir, çünkü kıyafet bir spor salonu kıyafeti gibi ortaya çıkabilir. Kıyafetinizi modernize etmek ve daha şık görünmek istiyorsanız, düz taytları uyumlu renklerde likralı olmayan kumaşlarla birleştirerek en iyi görünümü elde edebilirsiniz.

9. Ten renginize uygun renklerde tayt seçin

Ten rengine çok yakın renklerde olan taytlar kontrast oluşturmaz, bu da iyi değildir. Bu arada bu sadece taytlar için değil her türlü giysi için geçerli bir kuraldır. Her halükarda, taytların genellikle onları giyen kişinin güzelliğini “donuklaştırmasının” nedeni budur. Ayrıca bu modeller vücutta çok fazla iz bırakabilmektedir. Ten renginiz ve saçınızla yeterince kontrast oluşturan bir renk seçmek önemlidir.

Kaynak: "9 Common Mistakes That People Make When Wearing Leggings." Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/9-common-mistakes-that-people-make-when-wearing-leggings-802358/.