Beni bana ben

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Beni bana ben
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Bazen 'Esas Kız' sen değilsindir. Olmayınca olmuyor değil, çoğu şey daha güzel oluyor.
Görmen gerekenleri görmeden bunu anlayamayabilirsin ama.

 

Gel hadi en başından bakalım olaylara.
Önce bir ailenin içinde doğup kardeşlerinle kıyaslanırsın, sonra okul mu başladı mini mini 1 seni... Sınıfın en güzel kızı da başkası, sen en zeki olma yoluna gidiyorsun tabii. Büyüdükçe ben, benim diyorsun ama komşunun kızı da büyüyor onu unutmamak lazım.


Az kaldı dayının oğlu, amcanın kızı hopppp...
Dur nereye esas kız olucam derken esas hayat nerede..?

Ben sana söyleyeyim gelmez o zaman.


Üstelik yorgunsun da, başkalarının isteğini, düşüncesini çıkarıp atman gerek üstünden.

Toparlamalısın kendini. Sen senin en iyinsin sadece.

Şimdi arayıp bulmalısın kendini, en çok neyi, en az neyi...

Sen yerine koymalısın.

Dokunduğun her şeye benim diyebilmelisin.

Hem kendi hikayeni yazmak nasıl iyi gelecek sana bir bilsen...

 

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