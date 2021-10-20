Bebekler yüzme biliyor mu?

Yeni doğan bebeklerin veya altı aylıktan küçük çocukların yüzme dersi aldığını duyunca şaşırabilirsiniz. Yeni doğanlar, iki aylıktan itibaren suda hareket etmeyi ve kendi güvenliklerini sağlamayı öğrenmeye başlayabilir. İlk başta suda güvende hissetmeyi sonrasında yeni doğanların doğuştan sahip olmadığı bir şeyi, yüzebilmeyi öğrenecekler.

Yeni doğan bebekler yüzebilir mi?

Doğar doğmaz yüzüyormuş gibi gözüken bebekler, anne karnında da su içinde bulunduğu bilgisiyle birleşince, doğuştan yüzücü gibi gelebilirler fakat bebekler böyle bir yeteneğe sahip değillerdir. Bebeklerin yüzmeyi biliyormuş gibi görünmesini sağlayan iki refleksi vardır. Bunlardan birincisi dalış refleksidir, yani bebeğiniz su altına girerse doğal olarak nefesini tutacaktır. Bu refleks altı aylıkken doğal olarak kaybolur.

İkinci refleks yüzme refleksidir. Küçük bir bebeği göbeği aşağı bakacak şekilde suya koyarsanız, yüzüyormuş gibi kollarını hareket ettirir. Bu refleks de doğumdan yaklaşık altı ay sonra kaybolmaya başlar. Bu refleksler yüzme izlenimi verse de yüzebilecekleri anlamına gelmez. Bebeklerin suda güvenli bir şekilde kalabilmesi için yürümeyi öğrendikleri gibi yüzmeyi de öğrenmeleri gerekir.

Bebekler yüzme dersi almalı mı?

Çoğunlukla su kenarında veya havuzlu bir evde yaşayan aileler tarafından, güvenlik amaçlı olarak bebeklere yüzme dersi verilebilir. Burada amaç çocuğun profesyonel bir yüzücü olması hatta yüzebilmesi değil, suya düştüğü zaman yardım gelene kadar kendini hayatta tutacak kadar reflekslerini geliştirmesidir. Kas gelişimine dolaylı yoldan faydalı olsa da yüzme elbette ki bir bebek için elzem bir aktivite değildir.

Referanslar: "Can Newborn Babies Really Swim?" Şuradan alındı: https://www.hubbardswim.com/blog/post/can-newborn-babies-really-swim