Bebekler yüzme biliyor mu?

Bebeklerin anne karnından bir yüzücü olarak çıktığı söylemi sizce doğru mu? Bebekler ve yüzme yetenekleri hakkında merak edilenler…

Bebekler yüzme biliyor mu?
Anne - Baba
20 Ekim 2021 Çarşamba

Yeni doğan bebeklerin veya altı aylıktan küçük çocukların yüzme dersi aldığını duyunca şaşırabilirsiniz. Yeni doğanlar, iki aylıktan itibaren suda hareket etmeyi ve kendi güvenliklerini sağlamayı öğrenmeye başlayabilir. İlk başta suda güvende hissetmeyi sonrasında yeni doğanların doğuştan sahip olmadığı bir şeyi, yüzebilmeyi öğrenecekler.


Yeni doğan bebekler yüzebilir mi?

Doğar doğmaz yüzüyormuş gibi gözüken bebekler, anne karnında da su içinde bulunduğu bilgisiyle birleşince, doğuştan yüzücü gibi gelebilirler fakat bebekler böyle bir yeteneğe sahip değillerdir. Bebeklerin yüzmeyi biliyormuş gibi görünmesini sağlayan iki refleksi vardır. Bunlardan birincisi dalış refleksidir, yani bebeğiniz su altına girerse doğal olarak nefesini tutacaktır. Bu refleks altı aylıkken doğal olarak kaybolur.


İkinci refleks yüzme refleksidir. Küçük bir bebeği göbeği aşağı bakacak şekilde suya koyarsanız, yüzüyormuş gibi kollarını hareket ettirir. Bu refleks de doğumdan yaklaşık altı ay sonra kaybolmaya başlar. Bu refleksler yüzme izlenimi verse de yüzebilecekleri anlamına gelmez. Bebeklerin suda güvenli bir şekilde kalabilmesi için yürümeyi öğrendikleri gibi yüzmeyi de öğrenmeleri gerekir.


Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler
Yeni doğan bir bebek için normal olan şeyler

Bebekler yüzme dersi almalı mı?

Çoğunlukla su kenarında veya havuzlu bir evde yaşayan aileler tarafından, güvenlik amaçlı olarak bebeklere yüzme dersi verilebilir. Burada amaç çocuğun profesyonel bir yüzücü olması hatta yüzebilmesi değil, suya düştüğü zaman yardım gelene kadar kendini hayatta tutacak kadar reflekslerini geliştirmesidir. Kas gelişimine dolaylı yoldan faydalı olsa da yüzme elbette ki bir bebek için elzem bir aktivite değildir.


Referanslar: "Can Newborn Babies Really Swim?" Şuradan alındı: https://www.hubbardswim.com/blog/post/can-newborn-babies-really-swim


Yenidoğan bebek bakımının püf noktaları
Yenidoğan bebek bakımının püf noktaları Yenidoğan bebek bakımıyla ilgili...
1. Ay bebek gelişimi Yenidoğan döneminden 1. aya kada...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.