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Dekorasyon Önerileri

Bu çiçekler evinize şans getirecek

Evinizde şansı, huzuru, mutluluğu, sağlığı artırmak için bu çiçekleri kullanın.

Giriş: 13 Temmuz 2025, Pazar 11:00
Güncelleme: 13 Temmuz 2025, Pazar 11:00
1

Karanfil

Evinizde romantizm yaratmak için yatak odanızda beyaz karanfil bulundurun. Beyaz karanfil, sakinlik ve huzurun yanı sıra romantizmin enerjisini de size yansıtacaktır.

2

Mimoza

Evinizde ve iş yerinizde kullandığınız mimozalar başarınızı artırır ve zirvede kalma sürenizi uzatır.

3

Gül ve Şakayık

İyi şans, iyi sürprizler, sadakat ve şefkat için gül ve şakayık çiçeklerini tercih edin. Beyaz olanlar sadakati ve şefkati, kırmızılar ise şansı ve iyi sürprizleri hayatınıza taşır.

4

Lilyum

Evinize bol para ve bereket çekmek için lilyum çiçeğini kullanın.

5

Krizantem

Krizantem ise evinize neşe enerjisini çeker. Hanede mutluluğu attırır. Gevşeyerek, stresten uzak kalmanızı sağlar ve huzur verir.

6

Orkide

Orkide çiçekleri evdeki barışı ve sükuneti sağlar.

7

Yeşil yapraklı bitkiler

Yeşil; büyümenin, gelişmenin ve sağlığın rengidir. İnsanlarda sağlık, tazelik ve şansı artırır.

8

Tüm bu çiçek ve bitkileri yerleştirirken dikkat etmeniz gereken nokta ise evin güney ve güneydoğusunu tercih etmenizdir. Bu kısımları kullanmanız evin şansını ve bereketini artırır.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 20 Ocak 2020, Pazartesi

çiçek satışsın diyr bence

Misafir 25 Şubat 2017, Cumartesi

Misafir.. İnancla olur hersey ;) İnanmiyorsan yapma

Misafir 18 Eylül 2015, Cuma

Ben boyle şeye inanmlyorum