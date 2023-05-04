Hamileliği kolaylaştıran şeyler

Hamile olmak, yaşanan en eşsiz duygulardan olabilir, ilk ultrasonu görmek, bebeğin kalp atışlarını duymak ve bebeğin hareketlerini hissetmek hamileliğin en büyülü anlarından bazılarıdır. Ancak tüm bu güzel anlarla birlikte pek çok zorluk da beraberinde geliyor. Sabah bulantısı yaşamak, aşırı yorgun olmak ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip olmak 40 haftayı oldukça zorlu kılan sorunlardan sadece birkaçı!

İşte hamilelik sürecinizi biraz daha kolaylaştırmak için bazı hamilelik tüyoları…