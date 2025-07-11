Hamileliği kolaylaştıran şeyler

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Hamilelikte işinize yarayacak 11 bilgi

Hamilelik sürecinde işinize yarayacak, hayat kolaylaştıran bu bilgileri bilmenizde fayda var!

Giriş: 11 Temmuz 2025, Cuma 15:00
Güncelleme: 11 Temmuz 2026, Cumartesi 23:37
1

Gebeliğin fiziksel belirtileri erken başlar. Mide bulantısı ve yorgunluk gibi… Hamileler genellikle sabah bulantılarıyla güne başlar sabah bulantılarınız varsa komodininizde bir miktar kraker veya granola bar bulundurun, böylece uyanır uyanmaz onları ağzınıza atabilirsiniz. Hamilelikte sabah bulantıları ile ilgilli daha fazla bir şeyler okumak istiyorsanız: Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? 

2

Araştırmalar, hamile kadınların üçte ikisinin hamileyken etraflarındaki kokulara karşı daha duyarlı hale geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, potansiyel olarak sizi rahatsız edebilecek güçlü kokulardan uzak durun. Bunun yerine, kendinizi gerçekten daha iyi hissettiren kokularla çevreleyin. Nane, limon, zencefil ve tarçın mide bulantınızı kötüleştirmekten çok yatıştırır.

3

Dişlerinizi fırçalamak midenizi bulandırıyorsa, önce tuvalete gitmeyi deneyin. Dişlerinizi fırçalamadan hemen önce tuvalete gitmek öğürme refleksinize yardımcı olabilir. Garip, ama işe yarıyor! Buna ek olarak diş fırçanızı çocuk diş fırçasıyla değiştirin.

4

Dışarıdayken yanınıza bir mide bulantısı kiti alın. Toplum içinde rahatsız olma ihtimalinize karşı ihtiyacınız olanlar: Su, mini bir diş fırçası, diş macunu, ekşi şekerler, nane ve bir torba.

5

Su tüketimi hamile olsak da olmasak da oldukça önemlidir ancak hamilelikte çok daha dikkat edilmesi gereken bir konudur. Su içmek şişkinlik ve kabızlık gibi birçok hamilelik rahatsızlığına iyi gelebilir. Gün boyunca yeterince su içmenizi hatırlatmak için motive edici bir su şişesi satın alın, telefonunuza su hatırlatıcı bir uygulama kurun. Ve sade bir su içmek sizi zorluyorsa suyunuza meyve dilimleri ekleyin. İlginizi çekebilir: Su içmenin az bilinen faydaları!

6

Birçok kadın hamilelik rinitinden dolayı hamilelik sırasında burun akıntısı veya tıkanıklık yaşar. Havaya nem katmak ve hamilelik rinit semptomlarını hafifletmek için odanızda bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

 

7

Yazın hamileyseniz veya sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, o zaman hamilelik çok rahatsız edici ve terli olabilir! Sütyeninizi dondurucuya koyun, böylece giymeden önce buz gibi olur bu da sizi bir süreliğine ferahlatır. Yaz hamilelerine öneriler başlıklı içeriğimize de göz atmanızı tavsiye ederiz.

8

Hamilelik sırasında göğüslerinizin iki bedene kadar büyümesi mümkündür bu nedenle belinizdeki baskıyı azaltmak için geniş omuz askılı sutyenleri kullanın buna ek olarak dikişsiz oldukları ve balensiz tasarlandıkları için emzirme sutyeni de iyi bir seçenektir.

9

Bir şey düşürme ihtimaline karşı duşta yanınızda bir mutfak maşası bulundurun. Acil durumlarda gerçek anlamda işe yarayabilir. Hamilelerin hayatını kolaylaştıran ürünler için tıklayın!

10

Hamileyken ayakların şişmesi kaçınılmazdır. Şişmeye bağlı ağrıyı gidermek için ayaklarınızı ve bileklerinizi 15 ile 20 dakika Epsom tuzu ile dolu serin bir leğende bekletin. Epsom tuzu hakkında daha fazla bilgi için tıklayın!

11

Kendinizi genel olarak ağır ve yorgun hissediyorsanız, yüzmeye gidin. Suda ağırlıksız hissedecek ve eklemlerinizdeki ve kaslarınızdaki baskıyı azaltacaksınız.

 

Referanslar:

Amy Motroni. "25 Genius Pregnancy Hacks to Survive All Three Trimesters". Şuradan alındı: https://thepostpartumparty.com/pregnancy-hacks/ (14.03.2023).

Tira Attygalla. "30 pregnancy hacks all expecting moms should know". Şuradan alındı: https://www.nurserydesignstudio.com/2020/03/26/30-pregnancy-hacks-all-expecting-moms-should-know/ (20.10.2020).

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