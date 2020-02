Neden rüyalarımızı hatırlamayız?

Neden bazı rüyalarımızı hatırlarız ve bazılarını hatırlayamayız. Tüm rüyalar aynı değil mi? Kimilerini hatırlamamız için bir nedenimiz mi var?

Araştırmalara göre her gece 6-7 rüya görüyoruz. Uykumuz hızlı göz hareketi REM ve hızlı olmayan göz hareketi NREM döngülerinden oluşuyor. Rüyalar REM uykusundayken görülüyor. Bazı ilaçlar, alkol ve benzeri ürünlerin tüketilmesi durumunda REM uykusuna geçilememesi mümkün. Bu durum da rüyaları hatırlayamamızı açıklayabilir.

Uyku döngüsü nedir?

REM ve NREM’den oluşan uyku döngülerimizin her biri 90 dakika sürer ve 5 aşamadan oluşur. İlk REM uykusu 90 dakika sürer ve takip eden her REM daha da derinleşir. Beyin aktif olduğundan yoğun rüyaların görülme ihtimali yükselir. NREM, kas hareketinin çok az olduğu ya da hiç olmadığı dört döngüden oluşur. Uykunun yaklaşık ilk 10 dakikası ilk NREM’dir ve uyanmak da oldukça kolaydır. İkinci NREM uykusunda vücudumuz derin dinlenmeye hazırlanır; kalp atışı yavaşlar, vücut ısısı düşer. Üçüncü ve dördüncü NREM döngülerinde ise uyanmak zordur, en derin uykularımız bu döngülerdedir. Bebeklerin uykularının yaklaşık yarısının REM uykusunda geçtiği tahmin ediliyor. Yetişkinlerde bu yüzde 20’ye kadar düşüyor. Bu durumun nedeninin stres faktörleri ve enerji olduğu düşünülüyor.

Rüyalarımızı neden unuturuz?

Rüyalarımızı unutmamızın birkaç nedeni olabilir. Alkol, ilaç kullanımı, stres rüyalarımızı etkileyebilir. Rüyalarımız ile gerçek dünya arasında ise ince bir örtü bulunur, uyandıktan sonraki 6-10 dakika içinde rüya hafızamızdan silinir. Bu da NREM ve REM döngülerinin düzgün çalışmamasıyla açıklanabilir. Hatırladığımız rüyalar, uyku döngümüzün sonunda gördüklerimizdir. İlk REM uykusunda gördüğümüz rüya, gece boyunca katmanlar oluşturur. Son REM uykusunun bitimine doğru gördüklerimiz, rüyanın hatırladığımız bölümü olur. Bazı görüşlere göre, rüyamızda gördüklerimiz tehlikeli, korkutucuysa bilinçaltımız korumaya geçip rüyayı hatırlamamızı engelliyor. Öte yandan hatırladığımız kötü rüyaların da beynimizin deneyim kazanması ve öğrenmesi olduğu öne sürülüyor. Rüyalarınızı hatırlamak istiyorsanız, birkaç küçük egzersizin faydasını görebilirsiniz.

Rüyalarınızı hatırlamak için birkaç ipucu

Rüyalar farklı biçimsel dünyalar gibi görünse de sembollerin gerçeklikte bir anlamı olabilir. Ve rüyaların ne kadarını hatırlayabilirsek, sembollerin anlamını da çözebiliriz. En iyi yöntemlerden biri rüyanızı düşünmektir. Uyandığınızda birkaç dakikalığına rüyanızı ve detaylarını düşünerek hafızanızdan silinmeden zihninize kaydedebilirsiniz. Rüyanızı birine anlatmak ya da yazmak da kaydetmenize yardımcı olabilir. Bu yöntem bir süre sonra rüyalarınızı daha kolay hatırlama alışkanlığı yaratacaktır. Bazen rüyalarımızı sonradan hatırlayabiliriz, hatırlatıcı bir olay ya da söz unutulan rüyayı hafızamıza geri çağırabilir. Not almak faydalı bir yöntem olacaktır.

Neden rüyalar bu kadar önemli?

Uyku sırasında yaşadığımız deneyimler ve uyanıkken gördüğümüz hayaller birbirleriyle bağlantılıdır, zihin dünyamızı geliştirirler. Rüyalara ve orada gördüklerimize dikkat ederek gerçeği algılayış biçimimizi açıklayabilir, potansiyelimizi yükseltebiliriz.

Beyinde gerçekleşen bir şeyler olduğunu biliyoruz ve neden olduğuna dair de tahminlerimiz var. Uzmanların bile konu uyku ve rüya olduğunda bildikleri teoriden öteye gidemiyor. Uyku çok uzun bir süredir günlük olayların düzenlenip saklandığı bir süreç olmuştur ve yapılan araştırmalar da bu görüşü desteklemiştir. Geceleri beyin metaforik olarak yutkunmaya ve gün içinde aldığı bilgileri sindirmeye başlıyor. Beynin sakladıkları da bizim kim olduğumuzla ilgilidir. Konu rüya olunca da bir sürü şey bildiğimizi sanıyoruz.

