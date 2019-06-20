Bebeğinizle tensel iletişimi masaj ile kurun!

0-12 ay bebek masaj eğitmeni Tansu Akgöz ile bebek masajının önemini konuştuk!

Bebeklere Hint, İsveç, Yoga ve Refleksoloji, özel gaz- kolik hareketlerinden oluşan tekniklerle masaj yapan Tansu Akgöz, bebek masajının bebeğin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunu söylüyor. Akgöz ile bebek masajının inceliklerini konuştuk. İşte bebek masajı hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları…

Bebek masajı anne ve bebeğin ilişkisini nasıl etkiler? Anne-bebek iletişimine katkısı nedir?

Öncelikle sadece annelerin değil babaların da doğumdan sonra en kısa zamanda bebeği ile göz göze olması, ten tene teması, yüz yüze tanışma anı, sesini duyması, kokusunu alması gerekmektedir. Bu, bebeğe “güven” verecek, sakinleşmesini sağlayacaktır. Bebek masajı ile bebek ve ebeveyn arasında güvenli bağlanma, sözel/sözel olmayan iletişimin kurulması, birebir kaliteli vakit geçirme, dil öncesi iletişim becerileri, saygı duyulduğunu hissetme, bütün duyuları kullanmak, sevgi , besleyici temas (dokunmanın gücü), empati, taklit, anne ve baba ile erken bağ kurma kolaylaşır. Anne ve babalar için bebeği daha iyi anlamak, sinyalleri okuyabilmek, artmış bir güven ve özgüven, pozitif aktivitiler, stres hormonları seviyelerinin azaltılması, mutluluk hormonlarının anne- baba ve bebekte yükselmesini sağlar.

Bebek masajı eğitimi almadan bebeğine masaj yapmaya çalışan annelere önerileriniz nelerdir? Anneler bebek masajı yaparken nelere dikkat etmeli?

Anneler masaj eğitimini profesyonel kişilerden almalıdır aksi takdirde bebeğin kas ve eklemine zarar verme gibi bir durum söz konusu olabilir. Bilinçli, doğru teknik hareketler sayesinde etkileşim fiziksel olarak oldukça önemlidir. Ebeveynlerin çoğu izledikleri video, görsellerden yola çıkarak bebeklerine masaj uygulamaya çalışıyor fakat etki aynı olmuyor, yanlış hareketler yapılabiliyor.

Bebeklere masaj yaparken:

Öncelikle tırnaklarınızın kesilmiş olmasına, ellerinizin sabunla yıkanıp parmağınızda yüzük, bileklik veya herhangi bir takı olmamasına özen gösterin.

Bebeğinizin uykusunu almış olmasına ve masaj yapmadan 30–40 dakika önce beslenmiş olmasına dikkat edin. Oynamaya ve keyifli vakit geçirmeye hazır olduğu sakin uyanık olduğu zaman da rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda masaj yapmalısınız.

Oda sıcaklığının ortalama olarak 24-26 derece ısıda olmasına dikkat edin. Günde 2 kez masaj yapılabilir. Akşam banyo sonrası masaj yapıp, emzirip, gazını da çıkarttıktan 30-40 dk sonra uyutursanız bebeğiniz daha kaliteli, derin uyku uyur. Bebeğinizi yatıracağınız yumuşak bir yüzey hazırlayın. Temiz bir alt açma minderi ya da banyo havlusunun üzerinde masaj yapabilirsiniz.

Bebeğinize masaj yapmak için bebek masaj yağı, alt değiştirme bezi ve bir havlu bulundurmanız yeterli.

Rahat edebileceğiniz bir oturma pozisyonu bulun derin bir nefes alın ve gevşeyin. Nefes egzersizi yapın lütfen. Uzun, yavaş derin derin nefesler alın ve rahatlayın. Tüm düşüncelerinizden uzaklaşın. Unutmayın rahat ve gevşemiş olursanız ancak o zaman bebeğinizi rahatlatabilmiş olursunuz .Bebeğinizin kiyafetlerini çıkartın. Ellerinizi de bebek masaj yağını ovarak ısıttın, bebeğinizle fiziksel temasta bulunmayı sürdürün. Masaja başlamadan önce ellerinizi bebeğinizin yüzüne doğru tutarak bebeğinizden ona masaj yapabilmeniz için izin isteyin. Masaj sırasında göz temasında olmaya dikkat edin ve neler yaptığınızı bebeğinize anlatın. (Masaj zamanı “Sana masaj yapabilir miyim?” sorusunu sorup göz teması kuruo izin aldıktan sonra masaja başlayabilirsiniz.)

Masaj süresini kendiniz belirleyebilirsiniz. Unutmayın önemli olan sizin ve bebeğinizin keyifle zaman geçirmesi…

Ateşi olan, hasta, yorgun, ciltte iltihap veya farklı fiziksel ihtiyaçları olan bir bebeğe masaj yapılmaz. Bebeğin eğer cilt rahatsızlıkları veya bebek yağlarına karşı herhangi bir alerjisi varsa, masajı bebeğin kıyafetleri üzerinden de yapabilirsiniz.

Odada bebeği rahatsız edecek gürültü olmamasına dikkat edin. Hatta rahatlatıcı fonda bir müzik eşliğinde masajı uygulayabilirsiniz. Şarkı, tekerlemeler söyleyebilir bebeğinizi dil öncesi gelişimine katkı sağlamış olursunuz güzel annelerim.

Bebek masajının faydaları nelerdir?

Temas rahimde gelişen ilk, ölürken kaybettiğimiz son duyudur. Temas hayatımızda olmadan yaşayamacağımız tek duyudur. Temas ile iletişim kurmak bebeğin anında anlayabileceği bir dildir. Bebek masajını günlük hayatlarının rutinine katabilen anne-babaların bebekleri hayatın daha başında sevgi ve şefkate dayalı olarak iletişim kurmayı öğrenirler. Besleyici teması deneyimleyen bu bebekler ileride stresli durumlarla kolaylıkla baş edebilen, aynı zamanda başkalarına da şefkatli dokunuşlarla yardım edebilen bireyler haline gelirler. Bunlara ek olarak bebek masajının diğer faydalarını şöyle sıralamak mümkündür: