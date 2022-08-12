Barbunyalı tarçınlı portakallı taze fasulye

A, B1, B2, B9 ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin bir sebze olan taze fasulyenin bilinmeyen faydalarını sizler için bir araya getirdik..

- Bol lifli bir yapıda olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. - Vücuda güç ve enerji verir. - Kolon kanserini önleyici etkisidir.

- Kalp çarpıntılarını giderir. - Şeker hastalığını önler. - Sinirleri kuvvetlendirir.