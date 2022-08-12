Yaz mevsiminin en lezzetli sebzelerinden taze fasulye ve barbunya fasulyesine tarçın ve portakal suyu ilavesiyle ortaya çıkan nefis lezzet...
Bodrum'a her gittiğimizde ablamın bize hazırladığı tadına doyamadığımız leziz yemeğin bu defa tarifini alarak sizlerle paylaşmak istedim. Bodrum pazarından getirdiğim taze fasulyelerle pişirdiğim yemeği dilediğiniz taze fasulye çeşidiyle yapabilirsiniz.
Aşağıda düdüklü tencerede pişirdiğim halini yazdım, normal tencerede yapacaksanız ekstra 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.
Farklı bir taze fasulye tarifi: Barbunyalı tarçınlı portakallı taze fasulye
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
1 kg taze fasulye
500 gr barbunya fasulye
1 bütün kuru soğan
5 diş sarımsak
1 portakal suyu
1 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
1/2 bardak zeytinyağı, 100 ml
4 - 5 domates rendelenmiş
Yarım demet maydanoz
Yapılışı:
- Fasulyeleri yıkayıp yanlarını sebze soyucusu ile ayıklayın.
- Barbunyaları ayıklayıp küçük bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika haşlayarak süzgeçe geçirin.
- Kuru soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun.
- Düdüklü tencereye sırasıyla taze fasulye ve barbunyaları yerleştirin, kuru soğan ve sarımsakları aralara serpiştirin. Portakal suyu, baharatlar, tuz ve zeytinyağının yarısını ilave edin. Rendelenmiş domatesleri de ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Açık ateşte kaynama noktasına gelince ocağı kısık ateşe ayarlayın, 15 dakika pişirip ocağı kapatın. Tencerenin basınç düğmesi tamamen inince kapağını açıp kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Servis esnasında üzerlerine doğranmış maydanoz serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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