Barbunyalı tarçınlı portakallı taze fasulye

Yaz lezzetlerine farklı aromaların eklendiği nefis bir tarif, Barbunyalı Tarçınlı Portakallı Taze Fasulye. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Barbunyalı tarçınlı portakallı taze fasulye
Yaşam
12 Ağustos 2022 09:18 Güncelleme: 12 Ağustos 2022 14:21
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Yaz mevsiminin en lezzetli sebzelerinden taze fasulye ve barbunya fasulyesine tarçın ve portakal suyu ilavesiyle ortaya çıkan nefis lezzet...


Bodrum'a her gittiğimizde ablamın bize hazırladığı tadına doyamadığımız leziz yemeğin bu defa tarifini alarak sizlerle paylaşmak istedim. Bodrum pazarından getirdiğim taze fasulyelerle pişirdiğim yemeği dilediğiniz taze fasulye çeşidiyle yapabilirsiniz.


Aşağıda düdüklü tencerede pişirdiğim halini yazdım, normal tencerede yapacaksanız ekstra 1 su bardağı su ekleyip kısık ateşte yaklaşık 45 dakika pişirin.


Farklı bir taze fasulye tarifi: Barbunyalı tarçınlı portakallı taze fasulye


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:


1 kg taze fasulye

500 gr barbunya fasulye

1 bütün kuru soğan

5 diş sarımsak

1 portakal suyu

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 bardak zeytinyağı, 100 ml

4 - 5 domates rendelenmiş

Yarım demet maydanoz


Yapılışı:

  • Fasulyeleri yıkayıp yanlarını sebze soyucusu ile ayıklayın.

  • Barbunyaları ayıklayıp küçük bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, orta ateşte kaynamaya başlayınca 10 dakika haşlayarak süzgeçe geçirin.

  • Kuru soğan ve sarımsakların kabuklarını soyun.

  • Düdüklü tencereye sırasıyla taze fasulye ve barbunyaları yerleştirin, kuru soğan ve sarımsakları aralara serpiştirin. Portakal suyu, baharatlar, tuz ve zeytinyağının yarısını ilave edin. Rendelenmiş domatesleri de ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Açık ateşte kaynama noktasına gelince ocağı kısık ateşe ayarlayın, 15 dakika pişirip ocağı kapatın. Tencerenin basınç düğmesi tamamen inince kapağını açıp kalan zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Servis esnasında üzerlerine doğranmış maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...








Taze fasulyenin faydaları

Taze fasulyenin bilinmeyen faydalarını sizler için bir araya getirdik..

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A, B1, B2, B9 ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin bir sebze olan taze fasulyenin bilinmeyen faydalarını sizler için bir araya getirdik..
- Bol lifli bir yapıda olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. - Vücuda güç ve enerji verir. - Kolon kanserini önleyici etkisidir.
- Kalp çarpıntılarını giderir. - Şeker hastalığını önler. - Sinirleri kuvvetlendirir.
- Yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. - Beden ve zihin yorgunluğunu alır. - Kalbi, karaciğeri ve böbrekleri güçlendirir böbreklerde bulunan kum ve taş dökülmesine yardımcı olur.


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