Banyo tuzu nasıl yapılır?

Banyo tuzu karışımları, uzun ve sıcak bir banyoyu daha şifalı ve etkili hale getirmenin en güzel yollarından biri. Üstelik bu karışımı uzunca bir süre saklayabilir, içine istediğiniz malzemeleri ilave edebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye etmek için de ideal!

Banyo tuzu ne işe yarar?

Banyo suyunuza mineralli tuzlar karıştırdığınızda, tıpkı kaplıca sularıyla yapılanlar gibi şifalı bir banyo hazırlamış olursunuz. Cildimiz, maruz kaldığı bileşenleri absorbe edebilir ve bu bileşenlerin kana karışmasını sağlayabilir. Tuzların içeriğindeki mineraller eriyerek suya karışır ve biz vücudumuzu bu suda beklettikçe, sudaki mineraller gözeneklerimiz aracılığıyla sistemimize ulaşır. Bu mineraller, hem kas ve eklem ağrılarınn hafiflemesine yardımcı olur, hem de cildimizi besler. Banyo tuzu karışımına ekleyeceğimiz aromatik yağlar da, tıpkı aromaterapi seansında olduğu gibi koku molekülleri ile sistemimizi rahatlatır ve canlandırır.

Banyo tuzu nasıl hazırlanır?

Kendi banyo tuzu karışımınızı hazırlamak için, bir su bardağı epsom tuzunu bir su bardağı deniz tuzu (veya himalaya tuzu) ile karıştırın.

Karışıma 20-40 damla kadar sevdiğiniz esansiyel yağdan damlatın. Rahatlatıcı bir etki için lavanta, gül, papatya yağı kullanabilirsiniz. Canlandırıcı bir etki içinse limon, biberiye, portakal gibi esansiyel yağlar ideal olacaktır.

3 yemek kaşığı kadar kurutulmuş lavanta çiçeği ilave edin. Sevdiğiniz başka bitkilerden de serpiştirebilirsiniz.

Bu karışımı büyükçe bir kapta/kasede iyice karıştırdıktan sonra ağzı sıkıca kapanabilen bir kavanoza alın.

Banyo tuzu nasıl kullanılır?

Küvetinizi çok sıcak suyla doldurun. Banyo tuzu karışımınızdan bir avuç alın ve suya karıştırın. Mümkünse kapıları ve pencereleri kapatın ki hem banyo iyice ısınsın, hem de aromatik kokuları kaçırmış olmayın. Tuzlar biraz eridikten ve bitkiler de suyun içinde biraz demlendikten sonra suyun içine girin ve gönlünüze göre dinlenin. Eğer içine girebileceğiniz bir küvetiniz yoksa, bu karışımı ayak banyosu olarak da kullanabilirsiniz. Büyükçe bir leğene 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyeceğiniz banyo tuzu karışımı, ayaklarınızla birlikte tüm vücudunuza iyi gelecektir.