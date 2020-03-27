Ballı salyangoz kurabiyeler

Çocukların evden eğitimlerine devam ettikleri bugünlerde dersleri bitince onlarla birlikte yapabileceğiniz leziz ballı sevimli kurabiyeler...

Servis: 25 kurabiye

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'liksu bardağı ölçüsüyle;

65 gr tereyağı, eritilmiş

1/4 bardak sıvı yağ

1/4 bardak yoğurt

1/2 bardak bal

1 yumurta

1 limon veya portakal kabuğu, rendelenmiş

1 çay kaşığı vanilya özütü

3 - 3,5 bardak un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzerine:

1 yumurta

Haşhaş veya susam

Minik süs şekerlemeleri veya çörek otu

Yapılışı:

Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, bal, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya özütünü karıştırma kabına alarak el çırpıcısıyla iyice çırpın. Unun 3 su bardağı ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, elinizle yoğurmaya başlayın, un az gelirse yarım su bardağı unu da kontrollü olarak ekleyin (hamur ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı). Hamuru 25 eşit parçaya ayırın, her bir parçayı yaklaşık 20 cm uzunluğunda rulo yapın, kendi etrafında çevirerek salyangoz şekli verin. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine iyice çırpılmış yumurta sürün, haşhaş tohumlarını serpip gözlerine birer tane minik şekerleme veya çörek otu yerleştirin. 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle, sağlıkla evde kalın…