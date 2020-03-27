Ballı salyangoz kurabiyeler

Servis: 25 kurabiye
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 25 dakika
Malzemeler:
Üzerine:
Yapılışı:
Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, bal, yumurta, rendelenmiş limon kabuğu ve vanilya özütünü karıştırma kabına alarak el çırpıcısıyla iyice çırpın. Unun 3 su bardağı ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin, elinizle yoğurmaya başlayın, un az gelirse yarım su bardağı unu da kontrollü olarak ekleyin (hamur ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda olmalı). Hamuru 25 eşit parçaya ayırın, her bir parçayı yaklaşık 20 cm uzunluğunda rulo yapın, kendi etrafında çevirerek salyangoz şekli verin. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine iyice çırpılmış yumurta sürün, haşhaş tohumlarını serpip gözlerine birer tane minik şekerleme veya çörek otu yerleştirin. 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
Afiyetle, sevgiyle, sağlıkla evde kalın…