Balkabağından gelen güzellik

Balkabağı mevsiminde lezzetli tariflerle midenizi mutlu ederken güzelliğinize güzellik de katabilirsiniz. Balkabağının cilde faydalarını öğrenin ve farklı maske tarifleriyle bu faydaları kendiniz gözlemleyin!

Balkabağından gelen güzellik
Güzellik
22 Kasım 2021 Pazartesi

Balkabağının cilde faydaları nelerdir?

Donuk cildi aydınlatır

Kabak mükemmel bir eksfoliyatördür. Meyve enzimleri ve alfa-hidroksi asitleri ölü cildi soyar ve size daha parlak, ışıltılı bir cilt sunar.


Güneş lekelerini yok eder

Kabak, yaşlanma karşıtı bir bileşen olan A vitamini açısından zengindir. Bu, balkabağını yaşlılık lekelerini hafifleten ve cilt tonunu eşitleyen bir yüz maskesi için mükemmel kılar.


İnce çizgileri onarır

Cilt tonunu ve dokusunu iyileştirmek için kollajen üretimini destekleyen C vitamini ve beta-karoten içerir.


Balkabağının sağlığınıza faydaları nelerdir?


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Mutfaktaki malzemelerle maske tarifleri


Balkabağından yüz maskesi nasıl yapılır?


Aydınlatıcı balkabağı maskesi

  • 1 yemek kaşığı balkabağı püresi

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

Malzemeleri iyice karıştırın, cildinizin koyu lekeler içeren, hiperpigmente bölgelerine uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ilık suyla durulayın ve kurulayın. Haftada 2-3 kez tekrarlayın. Balkabağındaki alfa-hidroksi asitler, cilt tonunu eşitlemek için hücre döngüsünü artırır. Ayrıca, C vitamini melanin üretimini engelleyerek yeni yaşlılık lekelerinin oluşmasını önler. Yoğurttaki laktik asit, peeling etkisi yaratacak ve hücre yenilenmesini destekleyecektir.


Kuru ciltler için balkabağı maskesi

  • Yarım yeşil elma

  • Çeyrek bardak balkabağı püresi

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı süt

  • Tarçın

Elmayı soyun ve balkabağıyla birlikte blenderdan geçirerek ve pürüzsüz bir kıvam elde edin. İçine bal ve sütü ekleyin. Göz çevresinden kaçınarak yüzünüze ve boynunuza sürün ve 15 dakika bekleyin. Balkabağının içeriğindeki cilt dokusunu nazikçe eksfoliye eden ve iyileştiren birçok antioksidan ve alfa-hidroksi asitler ve elmanın içerisindeki hücrelerinden kurtulmaya yardımcı olan doğal meyve asitleriyle birlikte bu maske size çok iyi gelecektir.


Balkabaklı peeling

  • 2 yemek kaşığı kabak püresi

  • 1 çay kaşığı beyaz şeker

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Malzemeleri küçük bir kapta karıştırın. Cildi temizlemek için eşit bir tabaka uygulayın. 10 dakika bekletin ve ardından parmaklarınızı kullanarak küçük, dairesel hareketlerle maskeyi cilde masaj yapın. Ardından ılık suyla durulayın. Haftada bir kez kullanın. Balkabağının C vitamini ve beta-karoten, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olan kolajen üretimini artırmak için birlikte çalışır. Eklediğiniz şeker ise fiziksel peeling etkisi yaratarak ölü derilerden kurtulmanızı sağlar.


Balkabaklı tarçınlı vücut peelingi

  • 1/4 su bardağı kabak püresi

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/4 su bardağı zeytinyağı

Malzemeleri karıştırın ve nemli cilde 1 dakika masaj yapın, ardından suyla durulayın. Haftada iki kez tekrarlayın. Fazlasını buzdolabında hava geçirmez bir kapta 2-3 hafta saklayabilirsiniz. Kabaktaki enzimler pürüzlü, kuru lekeleri yumuşatmaya yardımcı olurken, E vitamini nemi hapsetmeye yardımcı olur.


Balkabağı ve ballı gözenek küçültücü maske

  • 1 tatlı kaşığı kabak püresi

  • 1 çay kaşığı bal

Malzemeleri karıştırın ve lekelerin üzerine veya burun, alın ve yanaklar gibi genişlemiş gözenekli tüm bölgelere uygulayın. 15 dakika bekletin, sonra suyla durulayın. Her gün tekrarlayın. Topikal bir balkabağı uygulaması, cildin eksofliasyonuna yardımcı olarak gözeneklerinizin tıkanmasını önler. Bal ise anti inflamatuar etkisiyle kızarıklığın azalmasına yardımcı olur.


Balkabaklı saç maskesi


  • 1 yemek kaşığı kabak püresi

  • 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Malzemeleri küçük bir kapta karıştırın. Karışımı parmaklarınızla saç derisine masaj yaparak yedirin. 20 dakika bekletin ve sonra durulayın. Haftada iki kez tekrarlayın. Kabaktaki vitaminler, saç büyümesini teşvik etmeye yardımcı olan foliküllere oksijen ve besin sağlamak için dolaşımı artırır. Daha dolgun görünen saçlar için folikülleri nemlendirmek ve dolgunlaştırmak için hindistancevizi yağı ekleyin.


Referanslar:

Stephanie Gerber."Get Glowing Skin for Fall with 8 Pumpkin Mask Recipes" Şuradan alındı: https://helloglow.co/pumpkin-spice-facial/ (25.10.2021).


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