Zerdeçal maskesinin faydaları neler?

Soğuk algınlıklarını gidermekten kilo vermeye kadar birçok faydası olan zerdeçal, aynı zamanda cilt bakımında önemli bir rol oynuyor. Özellikle Hintli kadınların tercih ettiği maskenin sivilcelerden cildi aydınlatmaya kadar birçok etkisi var. İşte zerdeçal maskesinin faydaları ve tarifi:

Zerdeçal maskesi ne işe yarar?

Antioksidan özelliğe sahip olduğundan sivilcelerinizden kurtulmanıza yardımcı olur.

Renk eşitsizliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Cildinizi beyazlatma özelliğine sahiptir.

Antibakteriyel özelliği sayesinde cildinizdeki sivilce oluşumunun yavaşlamasına yardımcı olur.

Cildinizin temizlenmesini ve tazelenmesini sağlar.

Cilt tonu açıcılığı sayesinde karartı şeklindeki lekelerin renklerinin açılmasını sağlar.

Cildinizin elastikiyetini artırdığından kırışıklıkların oluşumunu azaltır.

Cildiniz için gerekli olan kolajen üretimine katkı sağlar.

Yağ üretiminin azalmasına yardımcı olur.

Siyah noktaların oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

İltihaplanmanın oluşumunu önler.

Göz çevresindeki koyu renkli halkaların azalmasına yardımcı olur.

Zerdeçal maskesi tarifleri

Cilt tiplerine göre ihtiyacınız olan zerdeçal maskesi türü farklı olabilir. İşte cilt tipinize ve istediğiniz bakım türüne göre zerdeçal maskesi tarifleri:

Sivilceli ciltler için zerdeçal maskesi tarifi:

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kadar limon suyu

Malzemelerinizi iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze sürebileceğiniz macunumsu bir kıvam aldıktan sonra yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Ardından dairesel hareketlerle suyla iyice yıkadıktan sonra cildinizi arındırabilirsiniz.

Cilt beyazlatmak ve karartıları azaltmak için zerdeçal maskesi tarifi:

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı süt

1 tatlı kaşığı bal

Aynı şekilde malzemelerinizi iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze sürebileceğiniz macunumsu bir kıvam aldıktan sonra yüzünüze sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Ardından dairesel hareketlerle suyla iyice yıkadıktan sonra cildinizi arındırabilirsiniz.

Kuru ciltliler için zerdeçal maskesi tarifi:

1 tatlı kaşığı yoğurt veya süt

1 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Malzemelerini karıştırdıktan sonra dilerseniz elinizle fakat daha pratik olması bakımından maske fırçanızla yüzünüze sürün ve yine 15 dakika kadar bekleyin. Ardından dairesel hareketlerle yüzünüzü yıkayın.