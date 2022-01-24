Bakımevleri ne kadar güvenli?

Bakımevleri ne kadar güvenli?
Hayatın Sesi
24 Ocak 2022 Pazartesi
Ersin Ata

Merhaba sizlere yeni yılda da engelliler ve yakınlarını ilgilendiren olayları ele almaya devam edeceğim. Bir yazar olarak bu benim görevim devletimizi yöneten kişilere uyarılarda bulunup çözümlerini de kalemim yetene kadar sizlerle paylaşacağım.


Ocak ayına ekonomik olarak ülkemizde yaşanan olaylardan en çok etkilenen çevrelerden biride engelliler oldu. Asgari ücretin artması ile birlikte ocak ayında engelli ve engelli bakım aylıkları da zamlandı ama bu zamlar ne yazık ki tatmin edici noktadan çok çok uzak. En düşük engelli maaşı 1.250 TL oldu ayrıca şubat ayında engelli bakım aylığı ise 2.299 TL oldu.


Asıl bu ayki konumuza dönersek… Sevgili avukat ablam Sedef Erken’in tweetleri ile haberdar oldum. Pendik bakımevinde yaşamını sürdüren otizmli Sinan’ın bakımevi görevlileri tarafından şiddete maruz bırakılıp darp raporu alındığı halde hala orada tutulması… Bu durum benim içimi gerçekten çok yaraladı. Ülkemizde bakımevlerinin denetimi çok önemli engelli ve yaşlılara azami özen gösterilmesi gerekirken bunların olması Türkiye’nin engelliye bakış açısı bakımından maalesef çok gerilerde olduğunu gösteriyor. Ben üç kitap yazdım engelli kavramını değiştirmek açısından okurlarım bunu aldı ancak ya diğerleri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın acilen bu olaya el atılmasını rica ediyorum. Hukuk anlamında gerekli işlemlerin başlatılıp Sinan’ın psikolojik olarak eğitiminin sağlanmasını önemli arz ediyorum…


Herkese engelsiz bir ay diliyorum…

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