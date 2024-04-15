Bakıcı desteği 2024 başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin ikinci döneminin başladığını X hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Çalışma hayatında her adımda ve her anda kadınların yanında olmaya, onları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

325 Euro desteği kimleri kapsıyor? Kimler bakıcı desteği alabilir?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Bakıcı desteği başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan annelere destek amaçlı gerçekleşecek proje kapsamında 325 Euro desteğe nasıl başvurulacağı da merak ediliyor. Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.