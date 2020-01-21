Bağırsak temizleyen taze meyve suyu

Bağırsak temizleyen meyve suyu tarifi

Sadece 3 malzeme ile hazırlayacağınız bu tarif, sindirim sisteminizi canlandırmanız için lezzetli bir alternatif.

Kronik kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS), sızdıran bağırsak gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, kolaylıkla kronikleşebiliyor. Vücudumuzdaki fazlalıkları ve zararlı atıkları uzaklaştırabilmemiz için sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışması oldukça önemli, aksi taktirde bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve bu durumlar yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, ruh halimizi de olumsuz etkiliyor.Kronik kabızlık, irritabl bağırsak sendromu (IBS), sızdıran bağırsak gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları, kolaylıkla kronikleşebiliyor. Vücudumuzdaki fazlalıkları ve zararlı atıkları uzaklaştırabilmemiz için sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışması oldukça önemli, aksi taktirde bu tür rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve bu durumlar yalnızca fiziksel sağlığımızı değil, ruh halimizi de olumsuz etkiliyor. Evde hazırlayacağınız bağırsak dostu yiyecek ve içeceklerle bağırsakların doğal bir şekilde temizlenmesini ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını desteklemek mümkün. Yalnızca 3 malzeme ile hazırlanan bu meyve suyu tarifi de bağırsaklarınızı yalnızca bir günde temizlemenize yardımcı olacak.

3 malzemeli bağırsak temizleyici meyve suyu tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı organik elma suyu

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı taze zencefil suyu

Yarım çay kaşığı deniz tuzu

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

1 su bardağı suyu ısıtın. Yarım çay kaşığı tuz ilave edin ve tuz iyice eriyene kadar karıştırın. Daha sonra elma, limon ve zencefil suyunu da ilave ederek karıştırın.

Nasıl tüketilir?

Karışımı sabah aç karnına, öğle yemeğinden ve akşam yemeğinden önce birer defa olmak üzere günde 3 kez içmeniz öneriliyor. Bu yüzden meyve sularını kendiniz hazırlayacaksanız, sabahtan 3 ölçü olacak şekilde hazırlayıp cam bir şişeye doldurabilir ve daha sonra kullanacağınız miktarı buzdolabında saklayabilirsiniz. Karışımı bir günden uzun süre bekletmeniz önerilmez. Eğer vaktiniz varsa, her seferinde taze hazırlamanız en iyisidir.

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Referanslar: ''Homemade Colon Cleanse with 3 Juices.'' Şuradan alındı: https://draxe.com/beauty/homemade-colon-cleanse-3-juices/