Bademli Rum kurabiyesi 

Çay & kahve yanına çok yakışan kavrulmuş un ve bademli yerken ağızda dağılan nefis kurabiyeler...

Bademli Rum kurabiyesi 
Yaşam
Giriş: 28 Nisan 2025 09:35
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Adı bizde Rum kurabiyesi diye geçiyor ama Kavala'da yerel pastanelerde ''Kavala kurabiyesi' olarak bildiğimiz kurabiyeyi ay şeklinde değil, anne usulü yuvarlayarak yaptıklarını belirtiyorlar. Damla sakızlı, portakallı ve limonlu gibi çeşitli aromalarla tatlandırılmış olanlarının tadına bakmışlığım vardır ama benim favorim klasik olanı yani bademlisi.


Servis: 60 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 15 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak tuzsuz badem
  • 3 bardak un
  • 250 gr tereyağı, oda ısısında
  • Yarım bardak pudra şekeri
  • 1 yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Üzerlerine;

  • 1 bardak pudra şekeri




Yapılışı:

*Geniş bir tavada bademleri kavurup iri parçalara ayırın.


*Unu tavaya aktarın, kısık ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 20 dakika kavurun (unun yanmamasına dikkat edin! Renginin hafifçe dönmesi yeterli oluyor). Kavrulan unu elekten geçirin ve tamamen soğuması için başka bir kaba alın.


*2 fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.


*Yumuşak tereyağı ve pudra şekerini geniş bir yoğurma kabına alarak iyice yoğurun, yumurtayı ekleyip karıştırın.


*Un, kabartma tozu ve vanilyayı harmanlayarak yavaş yavaş sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya devam edin (ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz). En son bademleri de ilave ederek bademlerin hamur içinde eşit oranda dağılmalarını sağlayın.


*Hamuru küçük boy kabuklu ceviz boyutunda parçalara ayırarak yuvarlayın ve tepsiye aralıklı olarak sıralayın.


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri pembeleşene kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.


*Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra sıcakken pudra şekerine bulayın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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