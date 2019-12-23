Testosteron erkek davranışını nasıl etkiliyor?

Testosteron erkekleri nasıl etkiler?

Hormonal değişimlerden yalnızca kadınların etkilendiği düşünülür. Ancak erkekler de ‘erkeklik hormonu’ olarak bilinen testosteron seviyelerinde meydana gelen değişimlerden önemli ölçüde etkilenirler.

Erkeklerde testosteron hormonu, anne karnındaki gelişimin başlamasından itibaren erkek bedeninin gelişmesinde önemli rol oynar. 20’li yaşlarda en yüksek seviyelerde salgılanırken, 30’lu yaşlardan sonra giderek azalmaya başlar. Yapılan bilimsel araştırmalar, yükselen ve azalan testosteron seviyelerinin erkeklerin davranışlarında da önemli değişimlere neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Testosteron seviyeleri para durumunu etkileyebilir

Nature Communications dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yüksek testosteron seviyeleri erkeklerin statü sembolü ürünlere ve lüks araçlara yönelimini artırıyor. Araştırmacı Colin Camerer, erkek hayvanlarda da görülen sosyal hiyerarşi içerisinde daha yüksek konumlarda bulunma ve hükmetme içgüdüsünün insanlarda kaliteli kıyafetler, güçlü bir beden imajı ve lüks evler/arabalara yönelme olarak ortaya çıktığına işaret ediyor.

Yapılan bir başka araştırma ise, yüksek testosteron seviyeleri ile ilişkilendirilen daha geniş yüzlü erkeklerin, dar ve uzun yüz yapısına sahip erkeklere göre daha kötü yatırımcılar olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bunun nedeni, yüksek testosteronun daha riskli durumlara yönelmeyi sağlaması. Aynı zamanda kişiyi daha agresif hale getirmesi de iş hayatında başarısızlıkları beraberinde getirebiliyor.

Karar alma yeteneği etkileniyor

Testosteron seviyelerinin yüksek olması, erkeklerin karar alma mekanizmalarını da etkiliyor. Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada, erkeklere küçük dozlarda testosteron takviyesi verilerek belirli durumlara karşı cevaplar vermeleri istendi ve çoğunlukla duygusal ve ani kararlar alındığı ortaya çıktı. Özellikle başka erkeklere kavga edildiğinde artan testosteron hormonu salınımı, ani ve yanlış kararlar almaya neden olabiliyor.

İyi hayat koşullarında yetişen erkeklerde daha fazla

İngiliz araştırmacıların yaptığı bir çalışmada, Bangladeş’te doğan ve Birleşik Krallık’ta büyüyen 360 erkek üzerinde çalışıldı. Araştırmadaki erkeklerin testosteron seviyeleri, Bangladeş’te doğup büyüyen diğer erkeklerinkiyle karşılaştırıldığında belirgin ölçüde daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, vücut iyi beslendiğinde ve daha az enfeksiyonla savaştığı sağlıklı ortamlarda büyüdüğünde testosteron salınımının daha verimli olduğu sonucuna ulaştı. Aynı şekilde erkeklerin doğurganlığı da yetişme şartlarına bağlı olarak etkilenebiliyor.

Testosteronu yüksek olanlar daha narsist

Narsisizm (kişinin kendine duyduğu hayranlık) da testosteron seviyelerinden etkileniyor. Araştırmacılar, testosteron seviyeleri normalin üzerinde olan kadınların ve erkeklerin Narsisistik Kişilik Bozukluğu olarak adlandırılan duruma daha yatkın olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle iş hayatında veya sosyal hayatta daha yüksek pozisyonda olan kişilerde testosteron hormonu daha yüksek olduğunda, kişilerin pozisyonunu suistimal etmesi, altındaki kişilere kötü davranması ve sürekli kendini övmesi gibi durumlar daha sık görülebiliyor.

DÜŞÜK ERKEKLİK HORMONUNA SAHİP 4 ERKEKTEN 3’Ü OBEZ! Düşük testosterona sahip her 4 e... ERKEK VE KADIN BEYNİ DOĞUŞTAN MI FARKLI ÇEVRESEL ETKENLER YÜZÜNDEN Mİ? Bilim araştırıyor: “Kadın ve erk...

Referanslar:

Scottie Andrew. “Five Ways High Testosterone Impacts Men's Behavior”. (7.08.2018). Şuradan alındı: https://www.newsweek.com/five-ways-high-testosterone-impacts-mens-behavior-1010705

"Single-Dose Testosterone Administration Impairs Cognitive Reflection in Men". (Haziran 2018). Şuradan alındı: https://www.researchgate.net/publication/316001989_Single-Dose_Testosterone_Administration_Impairs_Cognitive_Reflection_in_Men