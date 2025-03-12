Ayva marmelatlı kuruyemişli milföy tart 

Çıtır milföy, nefis ayva marmelatı ve bolca kuruyemişin muhteşem buluşması! İşte çay saatlerinize lezzet katacak özel tarif...

Ayva marmelatlı kuruyemişli milföy tart 
Yaşam
Giriş: 12 Mart 2025 10:13
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Altında milföy hamuru, ortasında ayva marmeladı ve üzerinde badem, fındık ve esmer şeker karışımıyla hazırladığım yapılışı pratik tek lokmalık nefis tart. Sadece fındık veya bademle, ayva marmelatı yerine de dilediğiniz herhangi bir marmelat kullanabilirsiniz... Narenciyeli ayva marmeladı tarifini okumak için tıklayınız...


Servis: 23*33 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 + 40 dakika


Malzemeler:

  • 3 adet dikdörtgen milföy hamuru
  • 125 gr tereyağı
  • 125 gr esmer şeker
  • 125 gr kırıntılanmış badem
  • 125 gr kırıntılanmış fındık
  • 4 yemek kaşığı rom veya su
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 4 - 5 yemek kaşığı ayva marmeladı




Yapılışı:

*Milföy hamurlarını dondurucudan çıkartıp oda ısısına gelmesi için kenara alın.


*Tereyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte yağ eriyince esmer şekeri ilave edin ve şeker eriyene kadar karıştırın. Badem ve fındığı ekleyip karıştırın, 4 - 5 dakika sonra rom veya su ve vanilya özütünü ilave ederek ocağı kapatın ve ılınması için kenara alın (sıcakken sulu gibi olan karışım soğudukça koyulaşıp kıvam alacaktır).


*Fırın kabını kabın yanları yüksekliğinde olacak gibi pişirme kağıdı ile kaplayın. Milföy hamurlarını yan yana kalıba sıralayın. Üzerine marmeladı sürün, esmer şekerli karışımı en üste yayın.


*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardığınızda ılınınca tek lokmalık dilimlere ayırın (tart soğudukça sertleştiğinden ılıkken kesmenizi öneririm).


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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