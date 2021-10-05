Aylık burç yorumları: Ekim 2021

Merhaba. Ekim ayının en önemli astrolojik görüntüsü tam 4 gezegenin geri hareketten ileri harekete geçiyor olması olacak. Plüton, Satürn, Jüpiter ve Merkür ileri gitmeye başlayacak ki Merkür hariç diğer gezegenler oldukça yavaş ve retro süreleri oldukça uzun süren gezegenlerdir. Yani kısacası bu ay hayatımızdaki birçok konunun hızlanmaya başladığı, bir süre nekahete geçtiğimiz, nadasa yatırdığımız, üzerinde düşündüğümüz, bazı konuları geri dönüp düzelterek devam ettiğimiz konuların yavaş yavaş ilerleme kaydetmeye başlayacağı bir ay olacak.

Plüton ile dönüşüm yaşadığımız, kriz yaşadığımız fakat krizlerden güç kazandığımız konuların bir tekrarını yapmıştık birkaç aydır, geçmişteki olaylara geri dönmüştük, fakat artık plüton ileriye dönük adımları atmaya başlayacak. Aynı şekilde Satürn yani hayatımızda inşaa ettiğimiz, yavaş ve emin adımlarla ilerlediğimiz, kendimizi güvende hissetmediğimiz fakat bu güvensizliği disipline dönüştürdüğümüz özelliklerimizin de bu ay ilerleme kaydetmeye başladığını göreceğiz. Jüpiter de bizim topluma adapte olduğumuz, felsefe ve vizyon oluşturduğumuz, inanç geliştirdiğimiz, şansları ve genişleme fırsatları yakaladığımız olayları temsil ettiği için artık bize şans ve genişleme olarak geri dönecek bir duruma geçtiğini göreceğiz direkt hareketiyle.

Merkür’ün direkt hareketini ise çokça defa yazdık. Beni veya astrolojiyi takip eden birçok kişinin bildiği gibi anlaşmalar, iletişimsel konular, yazışmalar, kontratlar vs. gibi konular için çok da elverişli olmayan bir retro dönemi sona erecek.

Ekim ay’ının önemli gökyüzü açıları;

1 Ekim – Venüs Jüpiter Karesi:

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

1 Ekim – Mars Chiron Karşıtlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Fakat bu dönemde bize acı veren konuların tekrar etmesi sözkonusu olabilir. Özellikle kendimizi iddia etmek, hakkımızı savunmak ile ilgili konularda geçmişteki acılar tetiklenebilir. Ailevi konularda da tartışmalar yaşanabilir.

1 Ekim – Merkür Plüton Karesi:

Söylediklerimizin tesirinin yüksek olduğu zamanlar devam ediyor. Fakat bu günlerde oktav biraz daha yüksek, daha vurucu ve dönüştürücü konuşabiliriz. İnsanları kendileriyle yüzleştirebiliriz, bu da ilişkilerimizi etkileyebilir.

2 Ekim – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

3 Ekim – Güneş Chiron Karşıtlığı:

Yine yaralanmalara açık, kendimizi ortaya koymak konusunda yaratıcı olduğumuz kadar özgüvenimizin de biraz sallantıda olabileceği zamanlardayız.

4 Ekim – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için mükemmel zamanlar. Bu dönemde almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabileceğimiz bir dönem.

6 Ekim Plüton Direkt harekete geçiyor!

7 Ekim Venüs Yay’da!

8 Ekim – Güneş Mars Kavuşumu:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

9 Ekim – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

10 Ekim – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

11 Ekim – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

11 Ekim Satürn Direkt harekete geçiyor!

13 Ekim – Venüs Satürn Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

15 Ekim – Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

16 Ekim – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

17 Ekim – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

17 Ekim – Güneş Plüton Karesi:

Davranışlarımızda manipulatif ve kontrolcü olabiliriz, bu günlerde hoşumuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine ihtirasımız daha yüksek. Bu dönemde tartışmalara özellikle dikkat etmemiz, geri dönüşü olmayan hareketler yapmamaya gayret göstermemiz gerek.

18 Ekim Merkür Direkt harekete geçiyor!

18 Ekim Jüpiter Direkt harekete geçiyor!

19 Ekim – Mars Jüpiter Üçgeni:

Aldığımız cesur aksiyonların ödülünü aldığımız mükemmel bir zaman. Bu dönem tereddüt ettiğimiz konular varsa aksiyon almak için kullanabilir, yeni başlangıçlar yapabiliriz. Girişim yapmak istediğimiz konular için de kullanılmak üzere harika bir zaman dilimi.

22 Ekim – Mars Plüton Karesi:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

23 Ekim Güneş Akrep’te!

27 Ekim – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

28 Ekim – Venüs Jüpiter Altmışlığı:

Astrolojideki iki iyicil olan Venüs ve Jüpiter’in bu uyumlu karşılaşması diğer açılardan etkilenmek ve haritayı bütüncül incelemek şartıyla oldukça pozitif, eğlenceli, özgüven ve iyimserlik hisleriyle dolu bir açıdır. Hem ikili ilişkilerde hem maddi konularda çok olumlu ve destekleyici zamanlara işaret eder.

30 Ekim – Güneş Satürn Karesi:

İş ve sorumlulukların arttığı, eğlenceden alıkoyulmuş hissettiğimiz, düşük enerjili ve düşük özgüvenli olabileceğimiz günler. Düzenlenmesi gereken konulara ve sorumluluklarımıza odaklanıp biriken işleri tamamlayarak bu transiti verimli kullanabiliriz.

30 Ekim Mars Akrep’te!

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