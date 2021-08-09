Aylık burç yorumları: Ağustos 2021

Merhaba. Ağustos ayında çok belirgin göksel etkiler yok. Yavaş hareket eden ve etkileri daha güçlü olan gezegenlerin karşılıklı etkileşimlerini çok fazla görmüyoruz. Ay içerisinde detaylı yazılarını ayrıca yazıyor olacağım 8 Temmuz Aslan Yeniay’ı ve 22 Temmuz Kova Dolunay’ı yaşayacağız. İki Dolunay da oldukça devrimsel nitelikte ve sarsıcı, ani gelişmelere sebep olabilecek nitelikte. Ayrıca bu ay Başak burcu etkilerini yaşıyor olacağız. Ay sonu Başak burcuna geçecek güneş ile birlikte Merkür’ün ay ortasında Başak burcuna geçerek analitik zekâmızı güçlendireceği ve detaylı, belki biraz angarya olabilecek işleri çoğaltacağı, temizliğe ve sağlığımıza daha fazla özen göstereceğimiz zamanlara giriş yaptığımıza işaret ediyor.

Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Ağustos – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

2 Ağustos – Merkür Satürn Karşıtlığı:

Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

2 Ağustos – Güneş Satürn Karşıtlığı:

Bugünlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

3 Ağustos – Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

3 Ağustos – Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

4 Ağustos – Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

5 Ağustos – Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

7 Ağustos – Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankâr bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

8 Ağustos - Aslan’da Yeniay!

10 Ağustos – Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

10 Ağustos – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimize giderken aklımızı da doğru kullandığımız, yeni fikirleri hayatımıza olumlu bir şekilde adapte ettiğimiz ve networkumuzu etkin kullandığımız bir zaman dilimi.

11 Ağustos – Merkür Jüpiter Karşıtlığı:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

12 Ağustos – Merkür Başak’ta!

12 Ağustos – Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgârları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bugünlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

16 Ağustos – Venüs Terazi’de!

19 Ağustos – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

20 Ağustos – Güneş Jüpiter Karşıtlığı:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

20 Ağustos – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

20 Ağustos – Uranüs geri harekete başlıyor!

21 Ağustos – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

22 Ağustos – Mars Uranüs Üçgeni:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

22 Ağustos – Kova’da Dolunay!

23 Ağustos – Güneş Başak’ta!

23 Ağustos – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

25 Ağustos – Merkür Neptün Karşıtlığı:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

26 Ağustos – Venüs Chiron Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

26 Ağustos – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

30 Ağustos – Merkür Terazi’de!

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