Ay burcu Akrep

Ay burcu Akrep olanların yönetici gezegeni Pluto-Mars'tır. Anahtar kelimeleri ise Manipulatif, keskin, dönüştürücü, becerikli, analizci, gizemli, derin. Peki, Ay burcu Akrep'te olanların özellikleri nelerdir? Korhan Kılınçkaya yazdı.

Ay burcu Akrep
Astroloji
30 Mayıs 2021 Pazar

Yönetici Gezegeni: Pluto-Mars

Element: Su

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 2,4

Gün: Çarşamba

Uğurlu Taşı: Topaz

Renk: Koyu kırmızı, şarap

Tarot kartı: Ölüm

Hayvan: Akrep ve yeraltı yaratıkları

Bitki: Akasya, Krizantem

Kıymetli Maden: Turkuaz, yılantaşı


Anahtar Kelimeler: Manipulatif, keskin, dönüştürücü, becerikli, analizci, gizemli, derin.


Akrep Takım Yıldızı (Astronomi)

Akrep takımyıldızının en üstünde, üç dekanı da kapsayacak şekilde, Zodyak'ın dışında Ophiuchus-Yılancı, onun üzerinde Hercules ve Cerberus-Cehennemin Üç Başlı Köpeği yer alır. Bunların hepsinin altında Akrep takımyıldızı bulunur. Hercules yıldız kümesindeki en parlak yıldız, Ras el Gethi'dir.


Ay burcu Akrep olanların olumlu yanları nelerdir?

Duygularını belli etmeyen. Sevgisi ve bağlılığı güçlü. Etkileyici. Güçlü. Çalışkan. Kararlı. Unutmayan. İhtiras ve güçlü duygulara sahip, dikkatli.


Ay burcu Akrep olanların olumsuz yanları nelerdir?

Kindar. Olaylara kötü tarafından bakan. Kuşkucu. Kıskanç. Manipulatif.


Akrep burcu güçlü duyguların, gizemin, görünenin arkasındakini anlama dürtüsünün, elde etme ihtirasının burcudur. Ay Astroloji’de kısaca bizim fabrika ayarlarımızdır. Dürtüsel, bilinçsiz, otomatik tarafımızdır. Ay Akrep insanları da dürtüsel olarak güç elde etmek, insanların motivasyonlarını anlamak, mümkün olduğu kadar kendini açmamak fakat karşı tarafı kurcalamak isteyen ihtiraslı bir yapıdadır.


Venüsyen burçların aksine Mars yönetimindeki Akrep anlamak ve hissetmek adına krizlere girmek isteyecektir. Muhtemeldir ki çocukluk deneyimlerinde insanlara güvenmemeyi öğrenmiştir. Metafizik ve gizemli konularla, cinsellik gibi tabu konularla erken yaşta ilgilenmeye başlamış olabilir.


Annesini de gizemli, güvenmeyen, kurcalayan, duygusal bağımlılık altında tutmaya meyilli algılayacaktır ve anne de çocuğu bu özelliklerle donatmıştır.


Ay burcu Akrep olan kadınların özellikleri

Ay Akrep kadını da annesi gibi duygusal, derin, gizemli, ihtiraslı, metafizik konulara ilgisi olan, olayların arka planını anlamak, karşındakinin motivasyonlarını anlamak ve kontrol altına almak isteyen bir yapıda olacaktır.


Ay burcu Akrep olan erkeklerin özellikleri

Ay Akrep erkeği de bu özellikleri taşımakla birlikte hayatında aradığı kadını bulmaca gibi çözmek, merak etmek, arzulamak, belki takıntı yapmak, elde etmek ve duygusal kontrolü altında tutmak veya kadının duygusal kontrolü altına girmeyi isteyebilir.


Ay Akrep insanlarının dikkat etmesi gereken her olayın arkasında kötü niyet olmayabileceğini farkedebilmek, insanların içindeki iyiyi görebilmek ve onlara güvenerek açık ve sağlıklı iletişim kurmak olacaktır.


Çocukluk deneyimleri: Gizemli çocuk. Annesi ile yoğun bir ilişki kurmak, onunla çatışmak, onu kışkırtmak ve hissetmek ister. Ailesi ve annesi ile bağını kesmek çok uzun sürebilir. Aile atmosferini ve ebeveynler arasındaki ilişkiyi sezinler. Ölüm ötesi konulara, mistik konulara, bilinçaltına ve cinselliğe erken yaşlarda merak salar. Yıkıma yol açacak ölçüde şiddetli öfke krizlerine girebilir. Güvenmemeyi çok erken yaşlarda öğrenir. Aile büyük olasılıkla çocuğu için en iyisini ister gibi görünürken onu kontrol ve manipule etmek, duygusal bağlılık altında tutmak isteyebilir. Böylece çocuk kendisini korumak için karşısındakinin ne söyleyeceğini, neler yapabileceğini tahmin etmeye ve davranışların perde arkasını anlamaya çalışır.


Annesini algılayış biçimi: Kurcalayan, her şeyi bilmek isteyen, duygusal bağımlılık altında tutma eğilimi gösteren, acımasız ve ödünsüz, olayları kötüye yorabilen anne.

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