Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin!

Eller yalan söylemez... Bir kişinin elleri, aşk hayatı hakkında pek çok şey söyleyebilir.

Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin!
Yaşam
27 Ekim 2021 Çarşamba

El falı, kişinin avucunun incelenmesi yoluyla geleceğini söyleme yeteneği olarak nitelendirilen eski bir uygulamadır. Bu uygulama birkaç bin yıl öncesine dayanmakta olup, Hindu astrolojisinin ve Çingene falcılarının köklerine kadar uzanmaktadır. Avuç içindeki çizgilerin her birinin kendine özgü bağlantıları ve anlamları olan bir dizi belirli satırları vardır.


Aşk çizgisi olarak da bilinen kalp çizgisi, önemli bir çizgidir. Avuç içi kenarından, serçe parmağın hemen altından orta parmağın ve/veya işaret parmağının el ile birleştiği alana doğru uzanan bu çizginin sevgi ve şefkat alanlarında derin anlamlara sahip olduğu bulunmuştur. İşte avuç içi çizginizin sizin ve partneriniz hakkında söyledikleri...


Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!
Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

Sol çizgi daha yüksek ise:

Sol avuç içi çizgisi daha yüksek olan kişiler, kendi başlarına olmaktan memnun olan bireylerdir. Mutluluk için yaşamlarında sevginin gerekli bir faktör olduğuna inanmazlar. Bu nedenle, uzun süre bekar kalmamak için bir ilişkiye atılmak yerine, 'doğru' kişiyi bulmak ne kadar uzun sürerse sürsün beklemeye razıdırlar. Kendilerinden bir şekilde farklı olan insanlara ilgi duyarlar. Kendilerine son derece güvenirler, hayattaki zorlukların üstesinden kolayca gelirler ve bir ilişkinin "tek" olduğuna inanırlarsa, bir ilişkideki zor zamanları aşmaya isteklidirler.


Çizgiler aynı seviyede ise:

Bu kişiler aşkı çok ciddiye alırlar ve sürekli, uzun süreli ilişkiler içinde olmayı tercih ederler. Gerçek bir ilişkinin alacağı zamandan, enerjiden ve özveriden korkmazlar. Yumuşak bir karaktere sahip mantıklı bir insandır ve başkalarının görüşlerini önemserler. Son derece rasyonel ve düzenli bir rutinin önemine değer veren bu kişiler, özellikle son dakikada bir şeyler değiştiğinde oldukça rahatsız olurlar.


Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor?
Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor?

Sol çizgi daha düşük ise;

Bu kişiler yaşlarının ötesinde bilge aynı zamanda hayata benzersiz bir bakış açısına sahipler. Modern toplumun eğilimlerine düşmek yerine, hayatı genellikle kendi sosyal kurallarıyla yaşamayı ederler. Oldukça sezgiseldirler ve yanılmayan bir altıncı hisleri vardır. Bu bireyler, yaşıtlarına göre çok olgun oldukları için hayatlarında daha olgun partner ve arkadaş seçerler.



Kaynak: https://www.whydontyoutrythis.com/2017/07/put-your-palms-together-pay-attention-this-little-detail.html


Partneriniz nasıl bir aşık?

1. Onu yatakta cezbetmek için:
Gece olmasını beklediniz.
Evlenmeyi beklediniz.
Sizi daha fazla arzulaması için bir-iki gün beklediniz.
2. Seviştikten sonra partneriniz şunu yapar:
Bir şeyler yemek ister.
Uykuya dalar.
Tekrar sevişmek ister.
3. Tatildesiniz ve çocuğunuz sizin yatağınızda uyumak istiyor. Partneriniz hangisini yapar?
Çok mutlu olur, hattâ yastık savaşına başlar!
Sebep belirtmeksizin reddeder.
Kabul eder.
4. Genellikle sevişmek için ilk adımı kim atar?
Duruma bağlı.
Siz
O
5. Sevişmeyi siz başlatmak istediğinizde partneriniz:
Bazen utanır.
Kızabilir
Hemen cevap verir
6. Tercih ettiği erotik aksesuar şu olabilir:
Nane yaprağı.
Plastik ördek.
Jartiyer
7. Uyumak için yatağa girdiniz. Partneriniz hangisini yapar?
Size gününün nasıl geçtiğini anlatır.
Uyur.
Sevişmek ister
8. Partneriniz her şeyden önce:
İyi bir iş eştir.
İyi bir babadır.
İyi bir iş adamıdır.
9. Bilgisayarda veya tablette ziyaret edilen sayfalarda erotik bir sitenin adresini gördünüz. Bu sayfayı ziyaret eden kim olabilir?
Siz
Bakıcınız
Partneriniz
10. Partneriniz sevişmek istiyor ve siz yorgun olduğunuzu söylediniz. Tepkisi şu olur:
“Sorun değil, yarın o zaman” der.
Emin olup olmadığınızı sorar
Israr eder.

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