Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin!

El falı, kişinin avucunun incelenmesi yoluyla geleceğini söyleme yeteneği olarak nitelendirilen eski bir uygulamadır. Bu uygulama birkaç bin yıl öncesine dayanmakta olup, Hindu astrolojisinin ve Çingene falcılarının köklerine kadar uzanmaktadır. Avuç içindeki çizgilerin her birinin kendine özgü bağlantıları ve anlamları olan bir dizi belirli satırları vardır.

Aşk çizgisi olarak da bilinen kalp çizgisi, önemli bir çizgidir. Avuç içi kenarından, serçe parmağın hemen altından orta parmağın ve/veya işaret parmağının el ile birleştiği alana doğru uzanan bu çizginin sevgi ve şefkat alanlarında derin anlamlara sahip olduğu bulunmuştur. İşte avuç içi çizginizin sizin ve partneriniz hakkında söyledikleri...

Sol çizgi daha yüksek ise:

Sol avuç içi çizgisi daha yüksek olan kişiler, kendi başlarına olmaktan memnun olan bireylerdir. Mutluluk için yaşamlarında sevginin gerekli bir faktör olduğuna inanmazlar. Bu nedenle, uzun süre bekar kalmamak için bir ilişkiye atılmak yerine, 'doğru' kişiyi bulmak ne kadar uzun sürerse sürsün beklemeye razıdırlar. Kendilerinden bir şekilde farklı olan insanlara ilgi duyarlar. Kendilerine son derece güvenirler, hayattaki zorlukların üstesinden kolayca gelirler ve bir ilişkinin "tek" olduğuna inanırlarsa, bir ilişkideki zor zamanları aşmaya isteklidirler.

Çizgiler aynı seviyede ise:

Bu kişiler aşkı çok ciddiye alırlar ve sürekli, uzun süreli ilişkiler içinde olmayı tercih ederler. Gerçek bir ilişkinin alacağı zamandan, enerjiden ve özveriden korkmazlar. Yumuşak bir karaktere sahip mantıklı bir insandır ve başkalarının görüşlerini önemserler. Son derece rasyonel ve düzenli bir rutinin önemine değer veren bu kişiler, özellikle son dakikada bir şeyler değiştiğinde oldukça rahatsız olurlar.

Sol çizgi daha düşük ise;

Bu kişiler yaşlarının ötesinde bilge aynı zamanda hayata benzersiz bir bakış açısına sahipler. Modern toplumun eğilimlerine düşmek yerine, hayatı genellikle kendi sosyal kurallarıyla yaşamayı ederler. Oldukça sezgiseldirler ve yanılmayan bir altıncı hisleri vardır. Bu bireyler, yaşıtlarına göre çok olgun oldukları için hayatlarında daha olgun partner ve arkadaş seçerler.

Kaynak: https://www.whydontyoutrythis.com/2017/07/put-your-palms-together-pay-attention-this-little-detail.html