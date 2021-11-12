Atacama Çölü'nde tekstil ürünü kirliliği

Fotoğraflar Şili'nin Atacama çölüne atılan en az 39.000 ton atılmış giysiyi gösteriyor.

Bu hafta Eylül ayından bu görüntüleri yayınlayan haber ajansı AFP'ye göre; ürünler büyük ölçüde hızlı moda endüstrisinden arta kalanlar. Şili, uzun yıllardır Avrupa, Asya ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan tekstil ürünlerinin merkezi olurken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, her yıl yaklaşık 59.000 ton giysinin ülkenin kuzeyindeki Alto Hospicio serbest bölgesindeki Iquique limanına ulaştığını tespit etti. Bunun en az 39.000 tonu çöldeki çöplüklere taşındı. Limanın ithalat alanında eski bir çalışan olan Alex Carreno, "Bu giysiler dünyanın her yerinden geliyor" açıklamasında bulundu.

Atılan giysileri kullanarak yalıtım panelleri yapan EcoFibra'nın kurucusu Franklin Zepeda ise, "Sorun giysilerin biyolojik olarak parçalanamaması ve kimyasal ürünler içermesi. Dolayısıyla belediye çöplüklerine kabul edilmiyor. Sorun olmayı bırakıp çözüm olmaya başlamak gerekir" açıklamasında bulundu. Zepeda, 2018'den beri tekstil atıklarını termal ve akustik bina izolatörlerini oluşturmak için kullanıyor. 26.000 ton plastik Covid atığı okyanusları kirletiyor yazısını okumak için tıklayınız...

Yerel halk ise çöplerden topladıkları ürünleri ya kullanıyor ya da tekrar satmaya çalışıyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, moda endüstrisi tüm insanlığın karbon emisyonunun %10'unu üretiyor, su kaynaklarının en büyük ikinci tüketicisi ve dünyanın en büyük yedinci ekonomisi.