Aşk falı nedir?

Aşk falı, fal bakmakta uzman olan kişiler tarafından bakılan bir fal çeşididir. Bu fal daha çok Katina Falı olarak bilinir. İzmir'de yaşamış bir falcının adını alan Katina falının açılımı tarot gibi yapılır. Tarihi çok eskiye dayanmaz ama kartlarda mitolojik simgeler vardır ve bu simgelerin fal üzerinde etkili olacağına inanılır.

Aşk falı nasıl bakılır?

Aşk falları arasında en çok bilinen ve güvenilen fal Katina falıdır. Bu falın destesi 65 karttan oluşur. Bakılma yöntemi ise tarot falındaki yöntem ile aynıdır ve kelt açılımı yapılır. Katina falını diğer fallardan ayıran bir özelliği ise, fala başlarken kişi bir dilek diler ya da soru sorar ve dört kart elementleri temsilen kenara alınır. Fal bittikten sonra bu dört element kartları açılır ve cevabın olumlu ya da olumsuz olması bu kartlara bağlıdır.

Evlilik falı nedir, nasıl bakılır?

Katina evlilik falında da ilişkinize, evliliğinize dair merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Genellikle uzun ilişki düşünenler, uzun süredir evli olanlar bu falı tercih eder. Katina aşk falındaki gibi yine deste 65 karttan oluşur ve bunların arasından 10 kart seçilir.

İlişki açılımı nedir?

Bu fal türünde karşınızdaki kişinin size olan ilgi ve düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Bu falda 7 kart açılır ve genelde sevdiğim beni seviyor mu, benim hakkımda ne düşünüyor, benden ayrılmayı düşünüyor mu gibi sorular sorulur.

Karar açılımı nedir?

Karar açılımında kararsız kaldığınız bir konuda karar verebilmeniz hedeflenir ve falın sonucunda çıkan kararın sizin için en hayırlısı olduğuna inanılır. Bu falda da 7 kart açılır ve hangi kişi benim için daha hayırlı, hangi kişi beni gerçekten seviyor gibi sorular sorulur.