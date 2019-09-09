Aslan kadınına aşık olmak için 5 neden

Aslanların kadınlarına neden âşık olunur merak ediyorsanız cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Aslan kadınına aşık olmak için 5 neden

Eğer çevrenizde bir aslan varsa kendilerine has özellikleri ile nasıl dikkat çektiklerine dair bir fikriniz vardır. Zodyak kuşağının yanlış anlaşılmaya en müsait burcu olan Aslan ile ilgili yanlış bildiğiniz bazı şeylerin doğrularını da bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

 

Sahiplenicidir

Aslan burcunun en temel özelliklerinden biri sahipleniciliğidir. Aslanlar sürü hayvanlarıdır ve sürü onlar için her şeydir. Bu nedenle sürülerindeki diğer bireyler onlar için çok önemlidir. Aynı şey Aslan burcu için de geçerlidir. Ailesi, arkadaşları ve sevgilileri onlar için çok kıymetlidir. Sizin dertlerinizle kendilerininmiş gibi ilgilenir, çözüm arar ortak olurlar. Sizin daha iyi olmanız onların da daha iyi olmasına dolayısıyla sürünün de daha iyi olması anlamına gelir.

 

Kendilerini tanırlar

Aslan Burcu kadınlarının yürüyüşünden dahi çıkarabileceğiniz gibi kendilerine son derece güvenirler. Bu boş ve şişirilmiş bir güven değildir. Aslan kadını kendini çok iyi tanır bu güven de oradan gelir. Çok net ve ne istediğini bilen bir kadınlardılar. Bu da bir kadına âşık olmak için yeterli bir sebeptir.

 

Mizah severler

Kendilerine gülünmesinden çok hoşlanmazlar ve komik olmayı tercih etmezler ama komik olan şeylere bayılırlar. Çevrelerinde onları güldürecek insanların olmasını çok severler. İnce bir mizah anlayışları vardır. Şaka yapmak konusunda da başarılıdırlar. Bazen öyle ince espriler yaparlar ki anlamak zaman alsa da anladıktan sonra katıla katıla gülmemek için kendinizi zor tutarsınız.

 

Gururludurlar

Zodyak kuşağının belki de en gururlu burcu bu gruptan çıkar. Çünkü aslan burçları gururlarını mücevher süslenir gibi üstlerine giyinip öyle gezerler. Zayıf yanlarını, zaaflarını yakalayamaz, yardım istediğine şahit olamazsınız. Her işi kendi elinden geldiğince yapmaya çalışır ve başarır da. Toplum içinde ağladıklarını, duvarlarını indirdiklerini görmek çok zordur. Bu gururları yüzünden yanlış anlaşılıp kibirli olmakla suçlanabilirler bile.

 

En iyisine layık olduklarını düşünürler

Aslanların lükse düşkün oldukları yanılsaması ise aslında her şeyin en iyisini istemelerinden kaynaklanır. Aslında pahalı kıyafetler, pahalı yiyecekler peşinde değil en iyi yemeğin en iyi kıyafetin peşindedir aslan.

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