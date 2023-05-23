Asit yağmuru nedir? 

Havadaki kirlilik sonucu oluşan yağışların yeryüzünü bulması son derece tehlikelidir. Peki, asit yağmuru nedir? Asit yağmurlarından nedenleri nelerdir?

Asit yağmuru nedir? 
Yaşam
Giriş: 23 Mayıs 2023 12:59 Güncelleme: 23 Mayıs 2023 13:37
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İtalyan'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı birkaç aylık aranın ardından yeniden lav ve kül püskürttü. Etna Yanardağı'nın yeniden kül püskürtmeye başlaması ile oluşan zararlı gazlar Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı. Bu yüzden bugün ve yarın Ege ve Marmara’da asit yağmurları oluşabilir. Peki asit yağmuru nedir? Asit yağmuru neden oluşur?


Asit yağmuru nedir?

Asit yağmuru, yüksek düzeyde nitrik ve sülfürik asit içeren herhangi bir yağış biçimidir. Ayrıca kar, sis ve dünyaya düşen küçük kuru malzeme parçaları şeklinde de oluşabilir. Normal yağmur, pH 5.6 ile hafif asidiktir, asit yağmuru ise genellikle 4.2 ile 4.4 arasında bir pH'a sahiptir.


Asit yağmurunun nedenleri nelerdir?

Çürüyen bitki örtüsü ve patlayan volkanlar asit yağmuruna neden olabilecek bazı kimyasallar salar, ancak çoğu asit yağmuru insan faaliyetlerinin bir ürünüdür. En büyük kaynaklar kömür yakan termik santraller, fabrikalar ve otomobillerdir.


İnsanlar fosil yakıtları yaktığında atmosfere kükürt dioksit (SO2) ve nitrojen oksitler (NOx) salınır. Bu hava kirleticiler, havadaki sülfürik ve nitrik asit oluşturmak için su, oksijen ve diğer maddelerle reaksiyona girer. Rüzgarlar, bu asidik bileşikleri atmosfere ve yüzlerce kilometre uzağa yayabilir. Asit yağmuru dünyaya ulaştığında yüzeyden akan su ile akar, su sistemlerine girer ve toprağa gömülür. Yağmur yağmasının faydaları nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...


Asit yağmurunun zararları nelerdir? Asit yağmurunun etkileri nelerdir?

Kükürt dioksit ve azot oksitler, iklim değişikliğinin ana etkilerinden biri olan küresel ısınmaya katkıda bulunan birincil sera gazları değildir; aslında kükürt dioksitin atmosfer üzerinde soğutma etkisi vardır. Ancak nitrojen oksitler, insanlar için zararlı olabilecek önemli bir kirletici olan yer seviyesindeki ozon oluşumuna katkıda bulunur. Her iki gaz da hava kirliliği ve asit yağmurları yoluyla kolayca yayılabileceği için çevre ve sağlık sorunlarına neden olur.


Asit yağmurunun özellikle göller, akarsular, sulak alanlar ve diğer su ortamları üzerinde birçok ekolojik etkisi vardır. Asit yağmuru bu tür suları daha asidik hale getirir, bu da göllere ve akarsulara taşınan topraktan daha fazla alüminyum emilimiyle sonuçlanır. Bu kombinasyon, suları kerevit, istiridye, balık ve diğer suda yaşayan hayvanlar için zehirli hale getirir.


Bazı türler asidik suları diğerlerinden daha iyi tolere edebilir. Bununla birlikte, birbirine bağlı bir ekosistemde, bazı türleri etkileyen şey, sonunda, kuşlar gibi suda yaşayan olmayan türler de dahil olmak üzere, besin zinciri boyunca daha fazlasını etkiler.


Asit yağmuru ve sis, özellikle yüksek rakımlı ormanlara da zarar verir. Asit birikintileri toprağı kalsiyum gibi temel besin maddelerinden çalar ve alüminyumun toprakta salınmasına neden olarak ağaçların su almasını zorlaştırır. Ağaçların yaprakları ve iğneleri de asitlerden zarar görür.


Asit yağmurunun etkileri, diğer çevresel stres etkenleriyle birleştiğinde, ağaçları ve bitkileri daha az sağlıklı, soğuğa, böceklere ve hastalıklara karşı daha savunmasız bırakır. Kirleticiler ayrıca ağaçların üreme yeteneğini de engelleyebilir. Bazı topraklar asitleri diğerlerinden daha iyi nötralize edebilir. Ancak Amerika'nın Kuzeydoğu bölgeleri gibi toprağın "tamponlama kapasitesinin" düşük olduğu bölgelerde asit yağmurunun zararlı etkileri çok daha fazladır.


Asit birikintileri, kireçtaşı binalar ve arabalar gibi fiziksel yapılara zarar verir. Solunabilir sis şeklini aldığında ise asit çökelmesi göz tahrişi ve astım gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.


Asit yağmurundan nasıl korunuruz?

  • Yenilebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi; (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji) ve termik santrallerin azaltılması gereklidir.

  • Yeşil alanların daha fazla oluşturulması ve orman yangınlarının önüne geçilmelidir.

  • Toplu taşım araçlarının yaygın olarak kullanılması ve özel araçların mümkün olduğunca kullanılmaması önemlidir.

  • Hava kirliliğinin artışına neden olan kaçak kömür kullanımının durdurulması gerekmektedir.

  • Endüstriyel faaliyet gösteren fabrika bacalarına filtre takılması zorunlu olmalıdır.

  • Araç bakımlarının düzenli yapılarak, kötü gaz çıkışı önlenmelidir.

  • Bireysel olarak daha duyarlı davranmak ve özel araçların az kullanılması ve bu konuda bir ailede birkaç araç değil tek araç olması gereklidir.


Kaynak: Christina Nunez. "Acid rain, explained". Şuradan alındı: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/acid-rain. (28.02.2019).


Büyüleyici doğa olayları

Çok nadir olarak rastlanan inanılmaz doğa olayları...

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Renkli bulutlar Bu görüntü, güneş kalın bir bulutun arkasında kaldığında ve yakınlarında da daha ince bir bulut bulunduğunda oluşur. Güneşin konumuna göre bulutlar renkli gözükebilir. Genelde pastel renkler gözlemlense de canlı renklerin de oluştuğuna rastlanmıştır.
Kar tekerlekleri Rüzgarlar tarafından oluşan bu kütleler yuvarlandıkları yerlerde etraflarında olan cisimleri de içlerine katarak büyürler. 60 santimetreye kadar büyüyenleri gözlemlenmiştir.
Bulut kümeleri Yerden yükselen sıcak havayla karşılaşan soğuk havanın oluşturduğu bu ilginç kümeler 15 dakikadan birkaç saate kadar gökyüzünde gözlemlenebiliyor.
Aziz Elma ateşi Işıklı ve sesli olarak elektrik boşalması da bilinen Aziz Elma ateşi, genellikle fırtınalardan önce gözlemlenir. Bunun dışında bir hava aracının ön tarafının bir buluta girmesi durumunda da ortaya çıkabilir.
Nur Denizde su damlacıklarının yüzük şeklinde oluşturduğu ve gökkuşağı renginde olan ve nur olarak da bilinen bu yüzükler genellikle ışık kırılmasından kaynaklanarak oluşur. Bu görüntüyü daha güzel izlemek için denize bir tepeden ve arkanıza güneşi veya ayı alarak bakmnızı öneririz.
Top şimşek Oluşum sebebi bilinmeyen top şimşeğin gök gürültülü fırtına halinde ortaya çıktığına inanılmakta. Bazı kişiler bunun gerçek şimşek olmadığı ve insanların gözlerinde kendiliğinden oluşan şimşeklerle bunu karıştırdığı düşünülse de fotoğraf ve videolara top şimşeğinin gerçek olduğunun kanıtı!
Işık halkası Bu halka güneşin, ayın ve hatta sokak lambalarının etrafında oluşan parlak yüzük şeklinde ışıklardır. Güneş ışığının atmosferde belirli bir rakımda bulunan buz kristalleriyle etkileşime girmesi sonucu oluşurlar.
Su altı buz sarkıtı Bu sarkıtlar deniz altında kristal gibi görünürler. Denizin tuzlu suyu buzulun üstüne çıkıp tekrar geri sızdığında oluşan bu muhteşem görüntü, sadece düşük sıcaklık olan yerlerde oluşabilir. Bu yüzden de bu sarkıtlar sadece kuzey ve güney kutbu etrafındaki okyanuslarda gözlemlenebilir.
Serap Serap, ışık ışınları değişik sıcaklıktaki hava katmanları arasında büküldüğünde oluşur. Bu durumda ışınlar uzaktaki cisimleri yer değiştirmiş olarak gösterebilir veya gökyüzünün yansımasını oluşturabilir. Fotoğrafta su varmış gibi görünmesinin sebebi ise sadece gökyüzünün görüntüsünün çok yüksek sıcaklıktaki kuma yansımasıdır.
Işıltılı Dalgalar Canlı organizmaların kimyasal enerjiyi ışık enerjisine dönüştürmesi sonucu oluşan Biyoluminesans olayı, bazı sularda ışıl ışıl görüntüler meydana getiriyor. Sudaki minik canlılar olan planktonların bu yeteneği ve suların hareketi sayesinde ortaya çıkan görüntü aslında gerçek bir "yakamoz".
Taşlaşan Hayvanlar Tuz oranı aşırı derecede yüksek olan bazı göller, nereye geldiğinden habersiz bazı kuşların suya dalıp çıktıktan sonra tamamen kireçlenerek taşa dönmesine neden oluyor! (Fotoğraf: Nick Brandt)
Deniz Yüzeyi Kristalleri Kutuplarda denizin üzerinde, atmosferin deniz yüzeyinden çok daha soğuk olduğu zamanlarda resimdeki buz kristalleri oluşuyor.
Işık Sütunları Sadece çok soğuk bölgelerde görülebilen Işık Sütunları, havadaki buz kristallerinin ayın ya da batan güneşin ışığını yansıtmasıyla oluşuyor.
Yürüyen Taşlar California'daki Death Valley'de esrarengiz bir şekilde taşlar hareket ediyor! Arkalarında uzun izler bırakarak adeta 'yürüyen' bu taşların hareketinin sebebinin kışın kayaların üzerindeki buz kristallerinin sıcak yüzeyde kayması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Turkuaz Buz Rusya'da Baykal Gölü buz tuttuğunda üzerinde turkuaz renginde parlayan buz kütleleri oluşuyor. Yağan karın örttüğü buz suyun ve gökyüzünün rengini mükemmel bir biçimde yansıtıyor.
Bitmeyen Fırtına Catatumbo Şimşekleri, Venezuela'da Catatumbo Nehri ile Marakaibo Gölü'nün buluştuğu yer üzerindeki bulutlarda meydana gelen inanılmaz bir doğa olayı. Deniz seviyesinden 5 kilometre yükseklikte oluşan fırtına yılda ortalama 160 defa, günde on saat, saatte 280 defa izlenebiliyor.
Büyük Mavi Çukur Orta Amerika'nın en güzel ülkelerinden olan Belize'deki bu muhteşem çukur, dalış meraklılarının gözdesi. Yaklaşık 0,4 km çapında ve 145 metre derinliğinde olan deliğin bu kadar koyu gözükmesinin nedeni tam yuvarlak olan şekli ve derinliği.
"Dalga" Arizona ve Utah sınırında 4.8 km yürümeyi göze alabilirseniz bu enteresan kayaları görmeniz mümkün. "The Wave" olarak bilinen bölgedeki masalsı görüntü, 190 milyon yıllık kum tepeciklerinin kırmızı kayaya dönüşmesi sonucu oluşmuş.
Cehennem Kapısı Türkmenistan Derweze'de bulunan, 1971'de Rus bilim adamları tarafından keşfedilen kuyu yaklaşık 70 metre çapında. Kuyudan metan gazı çıktığını tespit eden araştırmacılar çevreyi korumak için kuyuyu ateşe verdiler ve o gün bu gündür, Cehennem Kapısı, alev alev yanıyor.
Volkanik Şimşekler Magma ve külden yayılan kabarcıklarda yüksek oranda elektrik yükü bulunmasından kaynaklandığı düşünülen volkanik şimşekler, yeterince korkutucu gözüken volkanik patlamalara daha dehşetli bir görüntü katıyor.
Moeraki Kayaları Yeni Zelanda'da görülen bu küre şeklindeki kayalar, 60 milyon yıllık rüzgar ve su hareketlerinin eseri.
Buhar Kuleleri İzlanda'da Hverir bölgesindeki jeotermal aktivitelerin sonucu, buhar ve gazların dansıyla oluşan kuleler, Kuzey Işıklarıyla birlikte seyredildiğinde bu dünyada değilmişsiniz gibi hissettiriyor.
Bazalt Sütunları Milyonlarca yıl önce patlayan volkanlardan yayılan lavların soğumasıyla oluşan bu kayalar, denizin ve iklimin de etkisiyle sütuna benzer yapılar oluşturmuş.
Buz Mağaraları Mağara yüzeyindeki suların donmasıyla oluşan buz mağaraları fotoğrafçılar için bulunmaz nimet. Yoğun buzun içinde çok az hava kabarcığı bulunuyor ve bu sayede buzlar ışığı mükemmel bir şekilde absorbe ediyor. Bu sayede ortaya bu inanılmaz, masmavi görüntüler çıkıyor.
Ateşli Gökkuşağı Yükseklerdeki bulutlarda bulunan buz kristallerinin ışığı yansıtması sonucu gökyüzünün sadece belirli bir kısmını kaplayacak şekilde bu gökkuşakları oluşuyor. Yansıma bazen o kadar büyük olabiliyor ki, ufka paralel tüm gökyüzünü kapladıkları da görülmüş.
Mariana Çukuru Yaratıkları Büyük Okyanus'ta Japonya ve Endonezya arasındaki bölgede bulunan Mariana Çukuru, 69 kilometre çapında. Derinliği ise yaklaşık 11 bin metre! Bu kadar derin suda ve karanlıkta yaşayan okyanus canlıları da anlaşılmaz görünümleriyle dikkat çekiyor.
Gökkuşağı Dağları Çin'deki Zhangye Danxia Landform Jeolojik Parkı'nda görebileceğiniz bu rengârenk dağlar, 24 milyon yıldır renkli kum taşları ve minerallerin bir araya gelip sıkışması ile oluşmuş.
Sedef Bulutları (Nacroeus Bulutları) Stratosferde, yerden yaklaşık 25 kilometre yukarda oluşan bu rengârenk bulutlar, rüzgâr ne kadar hızlı eserse essin sabit kalıyorlar. Çok nadir görülen Sedef Bulutları -80 derece sıcaklıklarda oluşabiliyor.
Kırmızı Yengeç Göçleri Avustralya'ya bağlı bir ada olan Christmas Adası'nda her yıl, 120 milyon yengecin göçü izlenebiliyor. Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşen göç sırasında yollar kapatılıyor, herkes yengeçlere yol açıyor!
Metan Baloncukları Buzun içinde sıkışan metan gazı kabarcıkları, buzla kaplı alanlarda enteresan görüntüler oluşturuyor.
Örümcek Ağı Saldırısı Avustralya'da aşırı yağışlardan sonra örümcekler, her yeri örümcek ağlarıyla kapladılar. Bilim insanlarının hala tam olarak açıklayamadığı bu davranışın nesillerini koruma içgüdüsünden kaynaklanabileceğini düşünüyor.
Beyaz Gökkuşağı Yoğun siste oluşan Beyaz Gökkuşağı da çok ender görülen doğa olaylarından. 2011 yılında Kuzey Kutbu'nda fotoğraflanan Beyaz Gökkuşağı'nın sisteki yoğunluktan dolayı sadece beyaz rengi yansıtabildiği söyleniyor.
Kral Kelebeği Göçleri Her yıl sıcaklıkların düşmesiyle Güney Amerika ve Meksika arasında göç eden Kral Kelebekleri, dağ ormanlarındaki ağaçlarda saklanarak kış uykusuna yatıyor. Diğer kelebek türlerine göre ömürleri daha uzun olan kelebekler, her yıl göç rotaları üzerinde inanılmaz görüntüler oluşturuyor.


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